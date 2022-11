Bu yıl 50. kez düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards), Pazar gecesi Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Wayne Brady'nin yaptığı yıldızlarla dolu etkinlikte yılın en iyi isimleri ve performansları seçildi.

Geceye aday gösterildiği altı kategorinin altısını da kazanan ünlü şarkıcı Taylor Swift damga vurdu. Yılın Sanatçısı, En İyi Country Albümü, En İyi Pop/Rock Albümü, En İyi Kadın Country Sanatçısı, En İyi Kadın Pop Sanatçısı ve Müzik Klibi Ödülü'yle geceye adını yazdıran Swift ödül konuşmalarında Swifties adı verilen hayranlarına teşekkür etti.

Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine Pink'in yanı sıra Dove Cameron, Lil Baby, Bebe Rexha, Carrie Underwood, Imagine Dragons gibi isimler çıktı.

İşte 2022 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

YILIN SANATÇISI

Taylor Swift

YILIN YENİ SANATÇISI

Dove Cameron

YILIN İŞBİRLİĞİ

Elton John & Dua Lipa, Cold Heart - PNAU Remix

EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI

Harry Styles

EN İYİ KADIN POP SANATÇISI

Taylor Swift

EN İYİ POP GRUBU VEYA İKİLİSİ

BTS

EN İYİ POP ALBÜMÜ

Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

EN İYİ POP ŞARKISI

Harry Styles, As It Was

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU

Taylor Swift, All Too Well (Taylor’s Version)

EN İYİ ERKEK COUNTRY MÜZİK SANATÇISI

Morgan Wallen

EN İYİ KADIN COUNTRY MÜZİK SANATÇISI

Taylor Swift

EN İYİ COUNTRY MÜZİK GRUBU VEYA İKİLİSİ

Dan & Shay

EN İYİ ERKEK HİP-HOP SANATÇISI

Kendrick Lamar

EN İYİ KADIN HİP-HOP SANATÇISI

Nicki Minaj

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Future ft. Drake & Tems, Wait For U

EN İYİ ERKEK R&B SANATÇISI

Chris Brown

EN İYİ KADIN R&B SANATÇISI

Beyonce

EN İYİ ROCK SANATÇISI

Machine Gun Kelly

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Maneskin, Beggin

EN İYİ K-POP SANATÇISI

BTS