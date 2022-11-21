Bu yıl 50. kez düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards), Pazar gecesi Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu Wayne Brady'nin yaptığı yıldızlarla dolu etkinlikte yılın en iyi isimleri ve performansları seçildi.
Geceye aday gösterildiği altı kategorinin altısını da kazanan ünlü şarkıcı Taylor Swift damga vurdu. Yılın Sanatçısı, En İyi Country Albümü, En İyi Pop/Rock Albümü, En İyi Kadın Country Sanatçısı, En İyi Kadın Pop Sanatçısı ve Müzik Klibi Ödülü'yle geceye adını yazdıran Swift ödül konuşmalarında Swifties adı verilen hayranlarına teşekkür etti.
Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine Pink'in yanı sıra Dove Cameron, Lil Baby, Bebe Rexha, Carrie Underwood, Imagine Dragons gibi isimler çıktı.
İşte 2022 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar...
YILIN SANATÇISI
Taylor Swift
YILIN YENİ SANATÇISI
Dove Cameron
YILIN İŞBİRLİĞİ
Elton John & Dua Lipa, Cold Heart - PNAU Remix
EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI
Harry Styles
EN İYİ KADIN POP SANATÇISI
Taylor Swift
EN İYİ POP GRUBU VEYA İKİLİSİ
BTS
EN İYİ POP ALBÜMÜ
Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)
EN İYİ POP ŞARKISI
Harry Styles, As It Was
EN İYİ MÜZİK VİDEOSU
Taylor Swift, All Too Well (Taylor’s Version)
EN İYİ ERKEK COUNTRY MÜZİK SANATÇISI
Morgan Wallen
EN İYİ KADIN COUNTRY MÜZİK SANATÇISI
Taylor Swift
EN İYİ COUNTRY MÜZİK GRUBU VEYA İKİLİSİ
Dan & Shay
EN İYİ ERKEK HİP-HOP SANATÇISI
Kendrick Lamar
EN İYİ KADIN HİP-HOP SANATÇISI
Nicki Minaj
EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Future ft. Drake & Tems, Wait For U
EN İYİ ERKEK R&B SANATÇISI
Chris Brown
EN İYİ KADIN R&B SANATÇISI
Beyonce
EN İYİ ROCK SANATÇISI
Machine Gun Kelly
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Maneskin, Beggin
EN İYİ K-POP SANATÇISI
BTS
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