Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

2022 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards) sahiplerini buldu. Geceye ünlü şarkıcı Taylor Swift damga vurdu

2022 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 50. kez düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards), Pazar gecesi Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Wayne Brady'nin yaptığı yıldızlarla dolu etkinlikte yılın en iyi isimleri ve performansları seçildi.

Geceye aday gösterildiği altı kategorinin altısını da kazanan ünlü şarkıcı Taylor Swift damga vurdu. Yılın Sanatçısı, En İyi Country Albümü, En İyi Pop/Rock Albümü, En İyi Kadın Country Sanatçısı, En İyi Kadın Pop Sanatçısı ve Müzik Klibi Ödülü'yle geceye adını yazdıran Swift ödül konuşmalarında Swifties adı verilen hayranlarına teşekkür etti.

Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine Pink'in yanı sıra Dove Cameron, Lil Baby, Bebe Rexha, Carrie Underwood, Imagine Dragons gibi isimler çıktı.

İşte 2022 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

YILIN SANATÇISI
Taylor Swift

YILIN YENİ SANATÇISI
Dove Cameron

YILIN İŞBİRLİĞİ
Elton John & Dua Lipa, Cold Heart - PNAU Remix

EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI
Harry Styles

EN İYİ KADIN POP SANATÇISI
Taylor Swift

EN İYİ POP GRUBU VEYA İKİLİSİ
BTS

EN İYİ POP ALBÜMÜ
Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

EN İYİ POP ŞARKISI
Harry Styles, As It Was

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU
Taylor Swift, All Too Well (Taylor’s Version)

EN İYİ ERKEK COUNTRY MÜZİK SANATÇISI
Morgan Wallen

EN İYİ KADIN COUNTRY MÜZİK SANATÇISI
Taylor Swift

EN İYİ COUNTRY MÜZİK GRUBU VEYA İKİLİSİ
Dan & Shay

EN İYİ ERKEK HİP-HOP SANATÇISI
Kendrick Lamar

EN İYİ KADIN HİP-HOP SANATÇISI
Nicki Minaj

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Future ft. Drake & Tems, Wait For U

EN İYİ ERKEK R&B SANATÇISI
Chris Brown

EN İYİ KADIN R&B SANATÇISI
Beyonce

EN İYİ ROCK SANATÇISI
Machine Gun Kelly

EN İYİ ROCK ŞARKISI
Maneskin, Beggin

EN İYİ K-POP SANATÇISI
BTS

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
'Yitik Coriolanus' Per Sahne Kadıköy’de
KÜLTÜR-SANAT 'Yitik Coriolanus' Per Sahne Kadıköy’de
'Hayalet Hikâyeleri' Venedik Bienali'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Hayalet Hikâyeleri' Venedik Bienali'nde
Pera Müzesi'nden 'Ve Taş Ağırlığınca Düştü' konuşmaları
KÜLTÜR-SANAT 'Ve Taş Ağırlığınca Düştü' konuşmaları
Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları
KÜLTÜR-SANAT Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları
5. İstanbul Orchestra’Sion ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi
Devlet Tiyatroları 14 ilde 8 oyunla turneye çıkıyor
KÜLTÜR-SANAT Devlet Tiyatroları 14 ilde 8 oyunla turneye çıkıyor
Sinemanın ustasız ustası: Ömer Lütfi Akad
KÜLTÜR-SANAT Sinemanın ustasız ustası
'Resmi Yarışma' İKSV Galaları'nda
KÜLTÜR-SANAT 'Resmi Yarışma' İKSV Galaları'nda
'Çılgın Zamanlar' sahnede
KÜLTÜR-SANAT 'Çılgın Zamanlar' sahnede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.