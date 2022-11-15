2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Portekiz

AA

Gana, Uruguay ve Güney Kore'nin bulunduğu H Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Portekiz Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Azerbaycan'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele etti.

Grupta Sırbistan ile çekişen Portekiz, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.

Portekiz, sahasında oynadığı eleme grubunun son maçında Sırbistan'a 90. dakikada yediği golle mağlup olup doğrudan Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Play-off'lara kalan Portekiz, yarı finalde sahasında Türkiye'yi 3-1 yendi. Santos'un ekibi finalde de Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Portekiz, A Grubu'nda şu sonuçları aldı:

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

Sırbistan-Portekiz: 2-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

Azerbaycan-Portekiz: 0-3

Portekiz-Lüksemburg: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Portekiz-Sırbistan: 1-2

Takımlar O G B M A Y P Sırbistan 8 6 2 0 18 9 20 Portekiz 8 5 2 1 17 6 17 İrlanda Cumhuriyeti 8 2 3 3 11 8 9 Lüksemburg 8 3 0 5 8 18 9 Azerbaycan 8 0 1 7 5 18 1

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Katar'a Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.

Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.

Portekiz'in kadrosunda bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe de yer alıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.

Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.

Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018- Son 16 turu

KADRO

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

MAÇ TAKVİMİ

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974)

28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lasuil Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)