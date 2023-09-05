2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen 2 takım belli oldu! 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda ABD, İtalya'yı 100-63, Sırbistan ise Litvanya'yı 87-68 yenerek yarı finale çıktı

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile ABD, Litvanya ile de Sırbistan karşılaştı.

ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip oldu.

Çeyrek finaldeki diğer iki müsabakada yarın Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşı karşıya gelecek.