Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya 2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

        2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

        Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini ve Eylül 2023'ün bugüne kadar yaşanan en sıcak eylül ayı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 08:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceğini, Eylül 2023'ün de en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

        2

        Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, yılın 9 ayındaki ölçümlerle 2023, daha önce en sıcak yıl olarak belirlenen 2016'yı geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

        3

        REKOR SICAKLIKLARDA EL NİNO ETKİSİ

        Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan El Nino hava dalgası ile
        doğu ve orta Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının ısınmasının rekor kıran sıcaklıkları körüklediğini söyledi.

        4

        Ocak-eylül döneminde ortalama sıcaklık, 2016'nın 0,05 derece üstüne çıktı. Böylece 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği belirtildi.

        5

        Geçen ay ise ortalamanın 0,93 derece üzerine çıkan hava sıcaklığı 16,38 derece oldu. Bu, 2020'de ölçülen en sıcak eylülün 0,5 derece fazlasına tekabül etti.

        6

        EN SICAK EYLÜL AYI

        Böylece Eylül 2023, en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

        7

        AVRUPA'NIN BAZI BÖLGELERİ FAZLA YAĞIŞ ALDI

        Avrupa için de geçen ay, 2020'ye kıyasla 1,1 derecelik artışla en sıcak eylül ayı oldu.

        8

        Ayrıca İber Yarımadası, İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi, İskandinavya ve Daniel Fırtınası'nın etkilediği Yunanistan'da eylül ortalamasının üstünde yağış görüldü.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #sıcaklık rekoru
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"