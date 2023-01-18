Elektrikli araçlar özelinde başlattığımız dosyamızın ikinci bölümünde, 2023'te Türkiye'de hangi elektrikli otomobillerin satışa sunulacağını inceleyeceğiz.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 252 oranında arttı ve 7 bin 733 adede çıkarak ilk kez yüzde 1'in üstünde pazar payı elde etti ve pazarın yüzde 1.3'ünü oluşturdu.
Fakat, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), elektrikli otomobillerin 2022'de daha yüksek bir satış rakamına ulaştığını açıkladı.
Öyle ki, dosyamızın ilk bölümünde bahsettiğimiz markalardan Skywell, ODMD üyesi olmadığından, firmanın sattığı otomobiller de derneğin açıkladığı satış rakamlarına yansımıyor.
Skywell'in ET5 modeli ile 2022'de bin 150 adet satış rakamına ulaştığı göz önüne alındığında ise, elektrikli otomobil satışlarının geçtiğimiz yıl 9 bin adede yaklaştığı ve pazar payının da yüzde 1.5 seviyesinde olduğu görülüyor.
TOGG
Bu bilginin ardından, gelelim yeni yılda karşımıza çıkacak yeni elektrikli otomobillere.
Yıl içinde bizi bekleyen en büyük yenilik, kuşkusuz Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg olacak.
|Marka
|Model
|Batarya
|Güç
|Menzil
|Audi
|Q8 e-Tron
|114 kWh
|300 kW
|580 km
|BMW
|iX1
|64.7 kWh
|230 kW
|440 km
|Dacia
|Spring
|27.4 kWh
|32 kW
|225 km
|Ford
|Mustang Mach-E
|98.8 kWh
|363 kW
|500 km
|Hyundai
|ioniq 6
|77.4 kWh
|240 kW
|614 km
|Jeep
|Avenger
|54 kWh
|115 kW
|400 km
|Mercedes-Benz
|EQS SUV
|108.4 kWh
|385-484 kW
|550-640 km
|EQE SUV
|90.6 kWh
|215-460 kW
|470-550 km
|Nissan
|Ariya
|63 kWh
|160 kW
|403 km
|Renault
|Megane E-Tech
|60 kWh
|164 kW
|470 km
|Tesla
|Model Y
|53-82 kWh
|182-340 kW
|491-602 km
|Model 3
|53-82 kWh
|182-340 kW
|491-602 km
|Togg
|C-SUV
|52.4- 88.5 kWh
|159.9-320 kW
|300-500 km
|Toyota
|bZ4X
|71.1 kWh
|80-150 kW
|470-516 km
Mart ayında ilk otomobilini yollara çıkaracak Togg, ilk etapta c-segment SUV ile elektrikli otomobil rekabetine dahil olacak.
2023 sonuna kadar toplam 20 bin adet üretilecek otomobil, tüketicinin karşısına çıkmadan önce Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefliyor.
2 farklı güç seçeneği bulunan Togg'un c-suv modelinin güçlü versiyonu 320 kW güç ile 4x4 çekiş sistemine sahip olacak. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak.
4x2 çekiş sistemine sahip versiyon ise, 159.9 kW motor gücü ile gelecek. Bu versiyonda görev yapan bataryanın kapasitesi de 52.4 kw/h olacak. Yerli otomobilin gücü düşük versiyonunun bu değerler ile menzil değeri 300 kilometre olacak.
AUDI
Volkswagen Grubu'nun premium temsilcisi Audi de, yıl içinde yeni elektrikli otomobilini Türkiye'ye getirecek markalar arasında yer alıyor.
Audi'nin Q8 e-tron modeli, 2023'ün üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Elektrikli SUV model, tek şarj ile 491 kilometre kadar yol gidebiliyor.
Otomobil, 250 kW güç ve 664 Nm tork üretiyor.
BMW
Kapsamlı bir ürün gamı ile elektrikli otomobil pazarında varlık gösteren Alman üretici BMW, 2023'te kompakt SUV modeli X1'in elektrikli versiyonu olan iX1'i Türkiye'ye getirecek.
Görünüm olarak X1 ile aynı olan otomobilde, 64.7 kWh kapasiteli bir batarya görev yapıyor.
Otomobilin gücü 230 kW olarak açıklanıyor. iX1, tam şarj ile 400 kilometrenin üzerinde yol gidebiliyor.
FORD
Ford cephesinde de önemli bir model bu yıl yollara çıkacak.
ABD'li markanın tam elektrikli otomobili Mustang Mach-E, iki farklı batarya paketi ve üç farklı güç seçeneği sunuyor.
Elektrikli otomobil, 255 beygir ve 290 beygirlik güç değerleriyle yola çıkacak.
Her iki versiyonda da 415 Nm tork değeri sunan otomobilin bu menzil değeri ise 420 ile 540 kilometre aralığında değişiyor.
TESLA
Bu yılın en büyük sürprizlerinden biri ise muhtemelen ABD'li üretici Tesla olacak.
Almanya'da açtığı fabrika ile Avrupa için üretim yapmaya başlayan Tesla'nın, 2023'te Türkiye'ye girme ihtimali bulunuyor.
2022'de Türkiye'de bir şirket kuran Tesla'nın, otoyollara kendi şarj istasyonlarını yerleştirmeye başladığını da belirtelim. Tesla'nın ilk etapta Model 3 ve Model Y otomobillerini Türk tüketicinin beğenisine sunma ihtimali daha kuvvetli.
JEEP
Bir diğer ABD'li otomotiv üreticisi Jeep de, elektrikli SUV modeli Avenger'i Avrupa ile birlikte Türkiye'ye getirme planları yapıyor.
Edindiğimiz bilgiye göre, yılın ikinci çeyreğinde Avenger Türkiye yollarına çıkacak.
54 kWh kapasiteli batarya ile yollara çıkacak otomobilin, tek şarj ile 400 kilometre yol gidebildiği belirtiliyor.
MERCEDES-BENZ
Alman otomotiv üreticisi Mercedes Benz, hali hazırda Türkiye'de en kapsamlı elektrikli model gamına sahip olan markalar arasında.
Hali hazırda EQ model ailesinin tamamını Türkiye yollarına çıkaran Mercedes, EQE SUV ve EQS SUV modellerini de Türkiye'ye 2023'te getirmek için kolları sıvadı.
Her iki otomobildeki güç ve batarya seçeneklerinin sedan versiyonlar ile benzer olması bekleniyor.
HYUNDAI
Koreli üretici Hyundai, elektrikli otomobil rekabetine erken dahil olan markalar arasında yer alıyor.
Koreli üretici, Kona'nın elektrikli versiyonunu bir süredir tüketici ile buluştururken, elektrikli otomobil markası Ioniq'in '6' isimli yeni modelini de 2023'te Türkiye'ye getirecek.
Ioniq'in ilk modeli olan 5 ise, 2022'nin ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulmuştu.
NISSAN
Kısa bir süre önce, e-Power isimli hibrit teknolojisini Türkiye'ye getiren Japon üretici, tam elektrikli SUV modeli Ariya'yı 2023'te satışa sunmayı hedefliyor.
Farklı tasarımı ile dikkat çeken Ariya'da, 63 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. Otomobilin gücü 160 kW olarak açıklanırken, menzil değeri ise 400 km olarak belirtiliyor.
RENAULT
Zoe modeli ile Türkiye elektrikli otomobil pazarının üst sıralarında yer alan Nissan'ın Fransız kardeşi, yeni neslinde tam elektrikli bir otomobile dönüşen Megane'ı Türkiye'ye getirecek.
Megane E-Tech isimli otomobil, Ariya ile benzer batarya ve güç özelliklerine sahip olarak, yılın ikinci yarısında Türkiye yollarına çıkacak.
Renault bünyesindeki Rumen üretici Dacia'da, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Spring'i 2023'te Türkiye'de satışa sunacak.
TOYOTA
Japon markanın Subaru işbirliği ile geliştirdiği tam elektrikli otomobilinin, 2 farklı güç seçeneği bulunuyor.
71.1 kWh bataryaya sahip otomobil, önden çekişli versiyonunda 80 kW güç üretiyor. Bu versiyon 516 kilometreye kadar yol gidebiliyor.
Dört tekerlekten çekişe sahip versiyonda ise, otomobilin gücü 150 kW olarak açıklanırken, menzili ise 470 kilometre olarak belirtiliyor.
Subaru'nun Solterra modelini 2022'de Türkiye'ye getirdiği göz önüne alındığında, 2023'te bZ4X'in Türkiye gelme ihtimalinin oldukça güçlü olduğu söylenebilir.
Elektrikli araç dosyamızın ikinci bölümünde, yeni yılda Türkiye yollarına çıkacak bataryalı otomobillere ışık tutmaya çalıştık.
Üçüncü bölümde, bu otomobilleri almak isteyenlerin en büyük merak konularından bir olan şarj istasyonlarını ele alacağız.
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