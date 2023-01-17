Türkiye'nin elektrikli otomobil rehberi

Otomotiv endüstrisindeki 'elektrik' akımı, biraz geç de olsa Türkiye'de de hissedilmeye başlandı.
Özellikle, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sadece elektrikli otomobil üretecek olması, gücünü bataryadan alan bu otomobilleri gün geçtikçe daha çok merak konusu haline getiriyor.
Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kalmışken, pazardaki elektrikli otomobil sayısı da geçmiş yıllara göre artıyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 252 oranında arttı ve 7 bin 733 adede çıkarak ilk kez yüzde 1'in üstünde pazar payı elde etti ve pazarın yüzde 1.3'ünü oluşturdu.
Türkiye'ye her geçen gün yeni bir elektrikli model gelirken, elindeki içten yanmalı motora sahip otomobili elektrikliye dönüştürmek isteyen yada ikinci otomobilini elektrikli olarak tercih etmeye yönelenlerin karşısında bir hayli fazla seçenek bulunuyor.
PREMIUM MODEL SAYISI DAHA FAZLA
İşte bu noktada, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri teknik özellikleri ve fiyatları ile derleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Bu kapsamda hazırladığımız dosyamızın ilk bölümünde, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobillere odaklandık.
Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye'de farklı segmentlerde hali hazırda 27 farklı elektrikli otomobil satılıyor.
|Marka
|Model
|Batarya
|Güç
|Menzil
|ÖTV
|Fiyat
|Audi
|e-tron
|95 kWh
|300 kW
|390 km
|60%
|₺3,039,055
|e-tron Sportback
|95 kWh
|300 kW
|399 km
|60%
|₺3,117,973
|e-tron GT
|93.4 kWh
|350 kW
|487 km
|60%
|₺4,186,770
|e-tron RS GT
|93.4 kWh
|440 kW
|488 km
|60%
|₺5,945,631
|BMW
|iX3 eDrive20
|80 kWh
|120 kW
|460 km
|60%
|₺2,706,700
|iX xDrive40
|76.6 kWh
|240 kW
|425 km
|60%
|₺3,845,700
|i7 xDrive60
|101.7 kWh
|400 kW
|625 km
|60%
|₺6,622,000
|i4 eDrive40
|83.9 kWh
|250 kW
|493 km
|60%
|₺2,878,000
|i4 M50
|83.9 kWh
|400 kW
|415 km
|60%
|₺3,727,500
|Citroen
|ë-C4
|50 kWh
|100 kW
|350 km
|10%
|₺901,500
|ë-C4 X
|50 kWh
|101 kW
|360 km
|10%
|₺909,000
|Hyundai
|ioniq 4x2
|58 kWh
|125 kW
|384 km
|60%
|₺1,739,000
|ioniq 4x4
|72.6 kWh
|225 kW
|430 km
|60%
|₺2,155,200
|Kona electric
|39.2 kWh
|100 kW
|305 km
|10%
|₺910,000
|Kona electric
|64 kWh
|150kW
|484 km
|40%
|₺1,319,000
|Jaguar
|I-Pace
|90 kWh
|294 kW
|470 km
|60%
|₺3,015,270
|Kia
|Niro EV
|64.8 kWh
|150 kW
|460 km
|40%
|₺1,675,000
|EV6 Prestige
|77.4 kWh
|168 kW
|528 km
|60%
|₺2,200,000
|EV6 Prestige
|77.4 kWh
|239 kW
|506 km
|60%
|₺2,300,000
|EV6 GT-Line
|77.4 kWh
|239 kW
|484 km
|60%
|₺2,450,000
|EV6 GT
|77.4 kWh
|430 kW
|424 km
|60%
|₺2,770,000
|Mercedes-Benz
|EQA 350
|66.5 kWh
|215 kW
|422 km
|60%
|₺2,060,500
|EQB 350
|66.5 kWh
|215 kW
|407 km
|60%
|₺2,160,500
|EQC 400
|80 kWh
|300 kW
|403 km
|60%
|₺2,940,000
|EQE 350
|90.56 kWh
|215 kW
|559 km
|60%
|₺3,342,600
|EQE AMG 53
|90.56 kWh
|460 kW
|472 km
|60%
|₺4,887,500
|EQS 580
|108.4 kWh
|385 kW
|650 km
|60%
|₺5,861,500
|EQS AMG 53
|108.4 kWh
|484 kW
|559 km
|60%
|₺6,346,000
|Mini
|Cooper SE
|32.6 kwh
|135 kW
|232 km
|10%
|₺918,958
|Opel
|Mokka-e
|50 kWh
|100 kW
|327 km
|10%
|₺909,900
|Corsa-e
|50 kWh
|100 kW
|350 km
|10%
|₺849,900
|Porsche
|Taycan
|79.2 kWh
|240 kW
|484 km
|60%
|₺4,245,266
|Taycan 4S
|79.2 kWh
|320 kW
|464 km
|60%
|₺5,167,738
|Taycan GTS
|93.4 kWh
|360 kW
|504 km
|60%
|₺6,306,971
|Taycan Turbo
|93.4 kWh
|460 kW
|452 km
|60%
|₺7,350,282
|Taycan Turbo S
|93.4 kWh
|460 kW
|416 km
|60%
|₺8,937,461
|Taycan 4 Cross Turismo
|79.2 kWh
|280 kW
|456 km
|60%
|₺4,551,341
|Taycan 4S Cross Turismo
|79.2 kWh
|360 kW
|452 km
|60%
|₺5,440,879
|Taycan Turbo Cross Turismo
|93.4 kWh
|460 kW
|452 km
|60%
|₺7,398,958
|Taycan Turbo S Cross Turismo
|93.4 kWh
|460 kW
|419 km
|60%
|₺8,975,835
|Taycan 4S Sport Turismo
|93.4 kWh
|440 kW
|490 km
|60%
|₺5,341,007
|Taycan GTS Sport Turismo
|93.4 kWh
|440 kW
|490 km
|60%
|₺6,344,556
|Renault
|Zoe
|50 kWh
|80 kW
|377 km
|10%
|₺876,000
|Seres
|3
|53.61 kWh
|120 kW
|310 km
|40%
|₺1,121,250
|Skywell
|ET5
|71.98 kWh
|150 kW
|460 km
|40%
|₺1,299,900
|Subaru
|Solterra
|71.4 kWh
|160 kW
|466 km
|60%
|₺1,732,699
|Volvo
|XC40 Recharge P6
|78 kWh
|170 kW
|425 km
|60%
|₺1,846,222
|C40 Recharge P6
|78 kWh
|170 kW
|438 km
|60%
|₺1,883,982
|C40 Recharge P8
|78 kWh
|300 kW
|450 km
|60%
|₺2,072,493
Bu otomobillerin en ucuzu 876 bin TL'den satılırken, en pahalısı ise 8 milyon 975 bin liralık fiyatı ile bayide yeni sahibini bekliyor.
Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere yakında bakıldığında, bu modellerin çoğunlukla premium markaların ürünleri olduğu görülüyor.
AUDI
Alfabetik sıraya göre gidecek olursak, Alman üretici Audi, 2 farklı elektrikli otomobilini Türkiye'de satışa sunuyor. Bunlardan biri SUV gövde ile, diğeri ise sedan karoser ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.
Audi, Volkswagen Grubu'nun Porsche'den sonra Türkiye'de elektrikli otomobil satışa sunan ikinci markası konumunda bulunuyor.
BMW
Türkiye'de en geniş elektrikli model gamına sahip markalardan BMW, 4 farklı elektrikli otomobili tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Bunlar arasında en dikkat çeken model ise i7. BMW’nin amiral gemisi 7 Serisi, yeni neslinde i7 adında tamamen elektrikli bir versiyona kavuşmuştu.
Yüzde 60 ÖTV'ye sahip bu model, yüzde 220 ÖTV'ye sahip dizel motorlu kardeşinden neredeyse yüzde 50 daha ucuza satılması ile dikkat çekiyor.
Alman markanın, i4, iX, iX3 isimli elektrikli modelleri bulunuyor.
CITROEN
Fransız otomobil üreticisi Citroen, geçtiğimiz hafta Türkiye'de yeni elektrikli modeli C4X'i satışa sunarak, elektrikli model sayısını ikiye çıkardı.
Citroen'in diğer elektrikli otomobili ise C4X'in hatchback kardeşi ë-C4. Teknik özellikleri aynı olan her iki otomobilin fiyatları da benzer seviyede. Fakat, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında bu otomobiller, küçük bir zam ile ÖTV'lerini yüzde 40'a çıkararak 250 bin TL kadar zamlanabilir.
HYUNDAI
Hyundai, kısa bir süre önce elektrikli otomobil markası ioniq'i yaratmıştı. ioniq'in ilk modeli 5 ise, 2022'de bayilerde yerini aldı.
2 farklı çekiş sistemi ve güç seçeneği ile satışa sunulan ioniq 5 haricinde, Koreli markanın Kona modelinin de elektrikli versiyonu Türkiye'de satışa sunuluyor.
JAGUAR
Jaguar, Türkiye elektrikli otomobil pazarına erken giren markalar arasında.
I-Pace modelini pandemi öncesi Türkiye'ye getiren İngiliz üretici, şimdilik bu otomobilin tek güç seçeneğini ülkeye getiriyor.
Jaguar, 2030'dan sonra sadece elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor.
KIA
Koreli üretici Kia'da, elektrikli modellerini 2022'nin son çeyreğinde Türkiye'de satışa sundu.
Niro modelinin hibrit seçeneği ile birlikte tam elektrikli versiyonunu da Türkiye'ye getiren Kia, aynı zamanda sıfırdan elektrikli bir model tasarlanan ilk otomobili EV6'yı da Niro ile aynı anda satışa sundu.
EV6, Niro'dan farklı olarak 3 güç seçeneği ile bayilerde yerini aldı.
MERCEDES-BENZ
Bir diğer Alman üretici Mercedes-Benz, Türkiye'de en geniş elektrikli araç portföyüne sahip markalar arasında yer alıyor.
Her ne kadar isimlendirmeyi değiştirecek olsa da, Mercedes'in elektrikli otomobilleri EQ adı altında toplanıyor.
Markanın EQ ailesinde farklı boylarda SUV ve sedan seçenekler yer alıyor. Sedan versiyonların ise farklı güç seçenekleri de tüketicinin beğenisine sunuluyor.
MINI
BMW bünyesindeki İngiliz üretici Mini de, elektrikli otomobil kervanına kapıldı.
Mini'nin ilk ve tek elektrikli otomobili, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor.
OPEL
Stellantis'in Almanya şubesi Opel, 2023'e iki elektrikli model ile girdi.
Fransız kardeşi Citroen'in elektrikli otomobilleri ile aynı batarya ve güç çıkışına sahip Opel modelleri B-segment hatchback ve B-segment SUV sınıfında yer alıyor.
PORSCHE
Alman spor otomobil üreticisi Porsche'ın Taycan modeli, elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV'de değişime gidilmeden önce Türkiye'de en çok satılan elektrikli model unvanını elinde bulunduruyordu.
Taycan 3 farklı güç gövde ve 5 farklı güç seçeneği bulunuyor. Modelin en güçlü versiyonu, Türkiye'nin en pahalı elektrikli otomobili konumunda.
RENAULT
Renault, hali hazırda tek bir model ile elektrikli araç yarışında rekabet ediyor.
Daha çok şehir içi kullanımı için geliştirilen Zoe modeli ile rekabet eden Renault'un elektrikli modeli, filolar ve araç paylaşım şirketleri tarafından da tercih ediliyor.
SERES
Türkiye elektrikli otomobil pazarında iki Çinli marka da varlık gösteriyor. Bunlardan Seres, 3 isimli bir SUV modeli ülkeye getiriyor.
SKYWELL
Skywell de ET5 isimli D-segment SUV modeli ile rekabete dahil olmuş durumda.
Skywell, Türkiye'de iki farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor. Fakat, her iki versiyonda da aynı batarya paketi ve elektrik motoru görev yapıyor.
SUBARU
Japon üretici Subaru da, Toyota ile birlikte geliştirdiği elektrikli modelini, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Toyota'dan daha önce getirerek dikkatleri üzerine çekti.
Solterra'nın üç farklı donanım paketi bulunuyor.
VOLVO
Çinli Geely'nin sahibi olduğu İsveçli Volvo, şuan için sadece kompakt SUV modellerini elektrikli olarak satışa sunuyor.
XC40 ve aynı altyapıyı paylaşan kardeşi C40 markanın Türkiye'deki elektrikli modelleri. Fakat, XC40'tan farklı olarak C40 iki farklı güç seçeneği ile satışa sunuluyor.
Dosyamızın ilk bölümünde Türkiye'de satılan elektrikli otomobilleri masaya yatırdık.
İkinci bölümde, yıl içinde hangi elektrikli modellerin ülkeye giriş yapacağını irdeleyeceğiz.
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