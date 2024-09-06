Yatırımcıların merakla takip ettiği halka arz takvimi işliyor. Eylül ayının ilk haftasında Özata Denizcilik ve Cem Zeytin halka arz olurken, SPK bir şirkete daha onay verdi ve Durukan Şekerleme de takvime dâhil oldu. İşte, Eylül halka arz takvimi ile halka arzlarda son durum...