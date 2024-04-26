21 yaşındaki Mustafa'dan acı haber!
Şanlıurfa'da 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Durdu girdiği sulama göletinde boğularak hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa Durdu (21), boğuldu.
Olay, ilçeye bağlı Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Durdu, serinlemek için girdiği sulama göletine girdi.
Fotoğraf: AA
BİR SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU
Bir süre sonra Durdu'nun suda çırpındığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen Jandarma Su Altı Arama ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaştı.
Durdu’nun cenazesi otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.