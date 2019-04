Çocuklarını bilinçli yetiştirmeyi önemseyen ebeveynler ile uzmanları bir araya getiren MomTalks organizasyonu, bu yıl 4 Mayıs’ta İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilecek. Gün boyunca 4 oturumdan oluşacak etkinlikte, öz şefkatli ebeveynlik, 21. yüzyılda ebeveynlik ve günümüzdeki çocukların aile ilişkisi gibi konular masaya yatırılacak. Etkinliğin fikir annesi ise Dr. Bahar Eriş. İletişimci, Etkili Anne ve Baba Eğitimcisi ve Ebeveyn Koçu Zeynep İşman, konu ve etkinlik hakkında bilgiler verdi.

''KALİTELİ VE DEFORME OLMAMIŞ SAĞLIKLI BİLGİYE ULAŞMAK KOLAY GİBİ GÖRÜNSE DE ÇOK KOLAY DEĞİL"

Etkinlik hakkında bilgi veren Ebeveyn Koçu, Zeynep İşman, ''Momtalks'ın bu yıl 3'sünü yapıyoruz. 4 Mayıs'ta Grand Pera'da gerçekleştireceğiz. Uzmanlarla ebeveynleri bir araya getiren etkinlik. Farklı 4 oturumdan oluşuyor, sabahtan akşama kadar sürüyor. Değerli konuklarımız ve değerli konularımız var. Bilinçli bir toplumun anneden başladığına, anneyle beraber de aileden başladığına inanıyoruz. Günümüzde bilgi kirliliği çok fazla, buna bilgi zehirlenmesi diyorum. Özellikle ebeveynlikle ilgili aklınıza takılan herhangi bir sorunun cevabını bir tıkla onlarca ve yüzlerce cevabını bulabiliyorsunuz. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi benim aileme ya da çocuğuma uygun. Anne ve babalar bunu süzgeçten geçirirken zorlanıyor. Dolayısıyla kaliteli ve deforme olmamış sağlıklı bilgiye ulaşmak, kolay gibi görünse de çok kolay değil. Organizasyonu Dr. Bahar Eriş ile birlikte yapıyoruz. Fikir annesi Dr. Bahar Eriş, onun doğru bilgiye en iyi kanaldan ailelerin ulaşması için başlattığı bir etkinliktir'' dedi.

"GÜNÜMÜZDE YENİ NESİL EBEVEYNLİK VE DİJİTAL ÇAĞDA EBEVEYNLİK GİBİ KAVRAMLAR ORTAYA ÇIKTI"

Günümüzde yeni nesil ebeveynlik ve dijital çağda ebeveynlik gibi kavramların ortaya çıktığına vurgu yapan İşman, ''Eskiden biyolojimize uygun olarak kabileler halinde yaşardık. Bir bebek dünyaya geldiği zaman sadece anne ve baba değil, nineler, dedeler, halalar, komşular ve herkes bakardı. Artık tek başına çocuk büyütmeye çalışan anne ve babalar var. Artık kadınlar, daha çok iş hayatında. Dolayısıyla ebeveynlerin üzerinde inanılmaz yük var. Onun dışında dikkat etmesi gereken faktörler de çoğaldı; güvenlik, eğitim gibi. Beslenme artık eskisinden daha zor. Günümüzde artık çocuğun babaannesi baksın istemiyoruz; çünkü babaannesi çocuğa şeker veriyor diyoruz. Eskiden şeker diye bir şey yoktu, her şey doğaldı. Bunun gibi bir sürü faktörler var. İkincisi bilgi kirliliği; ebeveynlerin kafası çok karışık. Her yerde, her konuda o kadar çok bilgi var ki, gündelik hayatta içselleştirmeyince sıkıntı oluyor. Bu durum çocukla olan ilişkilere yansıyor'' şeklinde konuştu.

İşman, sözlerine şöyle devam etti:

''Üçüncüsü; dijital çağdayız, çocuklar bu çağın içinde doğuyorlar. Bizler ne kadar genç anne baba da olsak artık çok farklı kuşaktayız. Çocuklar kadar bu işi bilerek o hayata doğmadığımız için nesiller arası uçurumlar çok arttı. Benim kendi anne babamla aramdaki nesil farkıyla, çocuğumla benim aramdaki fark, inanılmaz farklı bir uçurum var. O yüzden de anlamakla ve iletişim kurmakta daha zorlanır hale geldik. Dolayısıyla dijital çağda ebeveynlik yapmakta çok zor. Dünyadaki araştırma sonuçlarına baktığımız zaman 8 ile 12 yaş arasın çocukların yüzde 56'sı siber risklere maruz kalıyorlar. Çocuklar yalnızlar. Çekirdek ailenin getirdiği zorluklar var; okula gidiyorlar, okuldan eve geliyorlar. Anne ve baba çalıştığı için çoğu zaman yok. Çocuk, aslında bir ekran önünde büyüyor. O yüzden çocukların dünyasını çok bilemeyebiliyoruz. Neyin içinde? kimlerle iletişim halinde? O yüzden de ebeveynlik zorlaştı''.

"21'İNCİ YÜZYILDA EBEVEYN OLMAK ZOR"

Günümüzde ebeveyn olmanın zorluğuna dikkat çeken İşman, ''21'inci yüzyılda ebeveyn olmak zor. Peki, ne yapacağız? Aslında özümüze dönmek gerekir, sosyal varlıklarız ve sosyalleşerek iletişim kurarak hayatta kalabiliyoruz. O yüzden bizi kurtaracak şey, çocuklarla ilişkimizde ilişki halinde olmak. Bugün baktığımızda bu ilişkide giderek kopuyor. Çünkü çocuklarla oynamaya vaktimiz yok, evde olmaya vaktimiz yok, birlikte akşamları yemek masasında olmaya vaktimiz yok.

Göz teması bile kuramıyoruz artık. Yemek yerken bile çoğu zaman elimizde telefonla yemek yiyoruz, İşlerimiz olabiliyor. Çocukları dinlemeyi unuttuk, böyle olunca o ilişki ne oluyor zaman içinde uzaklaşıyor ve kopuyor. Çocuklar küçükken bu kadar farkında olmuyoruz. Bir şekilde idare ediyoruz. Sonra o çocuklar büyüyor, ergen olduklarında da neden ilişki bu kadar kötü? neden tablete telefona bu kadar bağlılar? İşte oradaki bağımlığı şikayet ederken, aslında neden çocuğumuz buna bu kadar bağımlı? biraz onu düşünmemiz gerekiyor. Aslında çocuk iletişim ihtiyacını karşılıyor. Bir kere onaylanma var. Her ne olursa olsun arada kabul görülüyor, baktığımızda sosyalleşiyor; gerçek sosyalleşme değil, sanal bir sosyallik.

Aslında çocuk, karşılanmamış pek çok ihtiyacını karşılıyor. Aslında buna bakmak lazım. Tabii ki çok önemli bir şey; çocuğu sürekli korumak, sakınmak ya da bazı şeyleri yasaklamak yerine kendini korumayı öğretmek diyoruz. Dijital okuryazarlıktan bahsediyoruz. Dijital zeka diye bir kavram var, IQ kadar önemli. Bunların farkında olmak ve bilmek gerekir. Tıpkı çocuğunuz doğduğunda beslemeyi ve altını değiştirmeyi nasıl öğrenmek zorundayız, bunları da öğrenmek zorundayız'' açıklamasında bulundu.

İşman, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Bunların farkında olup daha sonra kendini koruması gerektiğini öğretmek ve biz yokken, ekranın başında kimlerle konuştuğunu bir fotoğraf yolladığında ya da herhangi bilgi verdiğinde başına neler gelebileceğini ön görmesini sağlamak temel konu''.

4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Momtalks’da, Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Zeynep Selvili Çarmıklı, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Mümin Sekman, Prof. Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Judith Malika Liberman ve Akan Abdula gibi tanınmış isimler konuşma yapacak.