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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla inşa ettiği Cumhuriyet, bugün 101 yaşında.

Bu yılki Cumhuriyet Bayramı çok farklı duygularla kutlanıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığımız mesafeli sosyal hayat, kutlama programlarını etkilese de maskelerin altındaki yüzler yine bayram sevincini taşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla bu sene evlerde kutlanacak.