23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncel
ABONE OL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun...

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan 1920'de, Ankara'daki Meclis-i Mebusan yine bir cuma günü Türkiye'nin dört tarafından gelen mebuslarla toplanmıştı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla inşa ettiği Cumhuriyet, bugün 101 yaşında.

Bu yılki Cumhuriyet Bayramı çok farklı duygularla kutlanıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığımız mesafeli sosyal hayat, kutlama programlarını etkilese de maskelerin altındaki yüzler yine bayram sevincini taşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla bu sene evlerde kutlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Çavuşoğlu ve Soylu'dan 'Thodex' açıklaması
GÜNDEMÇavuşoğlu ve Soylu'dan açıklama
MEB duyurusu: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Meclis 101 yaşında! SON DAKİKA: Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
GÜNDEMMeclis 101 yaşında! Şentop ve devlet erkanı ...
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Annesini öldürüp valize koydu! Uyurken yakalandı!
GÜNDEMAnnesini öldürüp valize koydu! Uyurken yakalandı!
AŞI RANDEVU AL! Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Aşı randevu telefon, e-Devlet MHRS yöntemleri
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun... | VİDEO
GÜNDEM23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. ...
VİCDANSIZLAR! Son dakika: Ankara'da köpekleri foseptik çukuruna attılar
GÜNDEMFoseptik çukuruna attılar! Bu yapılır mı?
2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?
Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı
GÜNDEMKadına şiddeti araştırma komisyonu üyeleri belli oldu
SON DAKİKA: 10 yıl sonra yakalanan caninin cezası belli oldu - Ayşegül Kapusuzoğlu cinayeti
GÜNDEM10 yıl sonra yakalanan caninin cezası belli oldu