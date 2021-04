HABERTURK.COM / Ajanslar

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. TBMM Başkanı Şentop daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Milli Mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadelemizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin 101 yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesi kat'idir. Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. İlhamını Millî Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin şerefli mirasından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir. Bu vesileyle zat-ı alinizi ve Milli Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

ŞENTOP'TAN 23 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Şentop, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirten Şentop, bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM'nin canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletin armağanı olduğunu kaydetti.



Şentop, "Tarihimizin makus zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya istiklal ya ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır. 101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin açıldığı 23 Nisan gününün Ulusal Egemenliğin yanı sıra Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının, tarihten alınan gücün istikbalin mimarlarına aktarılmasının tezahürü olduğunu vurgulayan Şentop, çocuklara yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmenin en asli vazife olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen Şentop, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Akif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'IN 23 NİSAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Kayıtsız, şartsız milletin olan egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 101'inci yaşı ve bu egemenliğin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, ANITKABİR'İ ÖĞRENCİLERLE ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır."

'ONLAR SİZİ SADECE 23 NİSAN'DA DEĞİL, HER GÜN HÜRMETLE ANMAYI SÜRDÜRECEK'

Selçuk, Atatürk'ün çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiğini ve çocuklara 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiğini hatırlatarak, bu yüzden onların kendilerini değerli gördüğünü, geleceğe umutla baktığını ifade etti. Çocukların bugün güçlüklerin karşısında yılmamaları gerektiğini Atatürk'ü örnek alarak idrak ettiğini ve güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlandığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan eğitimin hiçbir alanında geri kalmayacak, bilimde ve teknolojide başarılar elde etmeye, daima göklere yani istikballerine umutla bakmaya devam edecek. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil, her gün hürmetle anmayı, işaret ettiğiniz evrensel ilkeler ve fikirler ışığında azimle yürümeyi sürdürecek. Bu vesileyle şehitlerimizi ve şahsınızda gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

ZİYARETTE KORONA TEDBİRLERİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu. Ziyareti öncesi Anıtkabir'de dezenfeksiyon çalışması yürütüldü ve askerler nöbet değişimi yaptı. Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu. Selçuk, Anıtkabir ziyaret boyunca ellerinde Türk bayrağı taşıyan Keçiören Kalaba Anaokulu öğrencisi Sarp Kerimoğlu ve Arya Çetinkaya ile yan yana yürüdü.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN 23 NİSAN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu’nun mesajı şöyle: "Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz.

Vatan topraklarının işgal edildiği bir dönemde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla 23 Nisan 1920 günü dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin var olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden biridir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; vatan ve bayrak sevgimizin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsalidir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan günü bizlere, milletimizin her şey bitti denilen bir anda külleri üzerinden yükselen bir anka kuşu gibi yeniden doğuşunu hatırlatır. 23 Nisan günü, inanç olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engelin duramayacağını gösterir. Aynı zamanda bugün, dünya barışının her zaman en temel hedef, istikametinse bu ideali gerçekleştirmek olduğunun altını çizer.

Devletimiz; 23 Nisan gününü tebessümüyle hayatı güzelleştiren dünya çocuklarına armağan ederek; bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları için demokrasinin özümsenmesi gerektiğine vurgu yapmış, bu doğrultuda geleceğe yürürken herkesin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesinin ehemmiyetine dikkat çekmiştir.

Çocuklara verilen değerin en güzel tezahürü; sadece milletimize değil, dünyadaki bütün mazlum ve sömürge altındaki milletlere ilham kaynağı olan 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıldönümünü ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

ADALET BAKANI GÜL'ÜN 23 NİSAN MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Gül, mesajında, milli iradenin kayıtsız şartsız egemenliğinin tüm dünyaya 101 yıl önce bugün ilan edildiğini anımsatarak, o gün doğan demokrasi ve özgürlük meşalesini bugünlere ulaştıran millet iradesinin, bu değerleri yarınlara gururla taşımalarının da en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

Bugün bu kutlu irade, hukuk ve adaletin baş tacı olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Geçmişte adaleti millet iradesine vesayetin aracı kılanlar, milletimizin masum evlatlarına çok bedeller ödettiler. İnsanımızın ufkuna, çocuklarımızın geleceğine çöken karanlık zihniyet, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a uzandı, takvimimizin her ayına bir demokrasi lekesi sürdü. Ama takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde bambaşka bir tarih yazıldı. Milletimizin destansı direnişi, demokrasi tarihimizin makus akışını değiştirdi. Yüce Meclis, o gün bir kez daha İstiklal Marşı'mızın sahibi ve sonsuza kadar bekçisi olacağını dosta düşmana gösterdi."

Gül, milli iradenin tecelligahı olan Meclisin söz konusu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocukların berrak zihinlerinde yer etmesinin başlıca hedeflerden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi çok anlamlı ve değerlidir. Bu anlamı yaşatmak için bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk; bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız. Çocuklarımızın bu aziz mirastan alacakları güçle; özgür birey, güçlü toplum ve daha ileri demokrasi hedefine kararlılık ve öz güvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin tercihi ve kararı dışında bir güç tanımıyoruz. Çocuklarımıza vesayet zincirlerini kırmış, kendi kaderine kendisi yön veren bir demokrasi bırakacağız. Vicdan ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, hukuk önünde eşitlik gibi kavramları çocukların bilfiil yaşayarak ve görerek öğrenecekleri bir Türkiye için yorulmadan çalıştık, yılmadan çalışacağız."

Aziz milletin sadece kendi evlatlarının geleceği için değil tüm çocuklar için daha adil, insani ve merhametli bir dünya yolunda, bir asır önce olduğu gibi bugün de umut taşıdığını vurgulayan Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. yılını tebrik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerle kutladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'UN 23 NİSAN MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesiyle geleceğin, onun asli sahiplerine emanet edildiğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bakan Ersoy, 23 Nisan 1920'nin vatan toprakları topyekun işgal edilmeye çalışılan Türk milletinin, bütün imkansızlık ve yokluklara rağmen istiklal ve istikbalini kurtaracağına dair bağrında taşıdığı sarsılmaz inancının, eğilmez iradesinin vücut bulduğu gün olduğunu belirtti.

Bu inanç ve iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde yükseldiği temel, sahip olduğu anlam, amaç ve ruh olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisi, mukaddesata tertemiz ve samimiyetle bağlılık gibi milli ve manevi hasletleri İstiklal Savaşı'nda bir kez daha tecelli etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile simgeleşmiş ve nihayetinde bu karakter Türkiye Cumhuriyeti ile yeniden devletleşmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1929'da bugünü çocuklara armağan etmesiyle gelecek onun asli sahiplerine emanet edilmiş; uğruna savaşılan, canlar verilen, inşa ve ihya edilen her eserin güvencesinin, sebebi ve sonucunun çocukların tertemiz sineleri, berrak zihinleri ve engin hayalleri olduğu gerçeği bütün dünyaya gösterilmiştir."

Bakan Ersoy, mesajına şu ifadelerle devam etti: "Bu gerçeğin yolunda çocuklarımızın huzuru, refahı, yarınları için attığımız her adımda 23 Nisan 1920'nin ruhunu, 29 Ekim 1923'ün emanetlerini taşıdığımızın bilinciyle asla yorulmadan, durup dinlenmeden ilerlemeyi sürdürüyoruz. Asırlar da geçse bu mirasın daima varislerine ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK, 23 NİSAN'I KUTLADI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını belirterek şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milli egemenliğimiz için eşsiz bir mücadele vermiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranla. Yüce Meclisimiz İstiklal Savaşı'mıza önderlik etti. Tarihi boyunca iki kere 'Gazi' oldu. Şimdi 101 yaşında. Ebediyyen var olsun."

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, 23 NİSAN DOLAYISIYLA ÇOCUKLARLA ÇEVRİMİÇİ BAYRAMLAŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocukla çevrim içi bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, yurt içinden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay." dedi.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede diğer çocuklar da bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu. Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER, 23 NİSAN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, işgal altındaki bir yurttan tüm dünyaya Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclisin tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milli iradenin kutlu bir gününü daha yaşadıklarını belirterek, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadın, yedi düvele meydan okudukları İstiklal Harbi'nin komuta merkezi yüce Meclis'in açıldığı gün olduğuna dikkati çekti.

23 Nisan'ın, yüksek millet iradesini, her tür irade ve gücün üzerinde sayan bir vizyonun Cumhuriyet yolunda attığı ilk adım olduğunu vurgulayan Akşener, "23 Nisan, Türk Milleti'nin vereceği her karara selam durabilenlerin, milletin sözünden başka söz, kararından başka karar tanımayanların, milleti 'efendisi' bilenlerin kutlu günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, 23 Nisan 1920'de Ankara'da buluşan aziz ecdadın, yeni Türk devletinin temelini attığına işaret ederek, "Kaderde ve ülküde ortaklığın bu muhteşem buluşması, sadece bizler için değil, dünya siyaset tarihi için de derslerle doludur. İşgal altındaki bir yurttan, tüm dünyaya, Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclis'in tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli egemenliğin ilanını çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ün verdiği mesajı anlamak zorunda olduklarını belirten Akşener, şunları kaydetti: "Ecdadımızın canıyla, kanıyla yeniden kazandığı ve bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, çok daha yükselmiş ve müreffeh bir şekilde, evlatlarımıza teslim etmekle mükellefiz. Maalesef pandemi dolayısıyla çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatamıyoruz. Onlara borçlandık. Her bir evladımızı kucaklıyor, yüce Allah'tan, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'de yaşamalarını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, baş üstünde saydığımız millet iradesini selamlıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL'IN 23 NİSAN MESAJI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk vatanı, dünya var oldukça yaşayacak ve yaşatılacaktır" ifadesini kullandı. Aksakal, TBMM'nin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan'ı yürekten kutladığını belirten Aksakal, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilişinin ikinci yüz yılına girdiğimiz bu kutlu günde, yüce Türk ulusunun ve onunla birlikte demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olacağına inancımızı iliklerimize kadar hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.