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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 4 büyüklerle TV'ye çıkacağız - Trabzonspor Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 4 büyüklerle TV'ye çıkacağız

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'ndaki restoran açılışında bir araya geldi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, düzenlenen basın toplantısında Hasan Arat'ın önerisiyle dört büyükleri bir araya getirecek planı açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:38
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        Hacıosmanoğlu: 4 büyüklerle TV'ye çıkacağız
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        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Tüpraş Stadyumu'ndaki restoran açılışına katıldı.

        İbrahim Hacıosmanoğlu burada yaptığı açıklamada 4 büyükleri bir araya getirecek planı açıkladı.

        TFF Başkanı açıklamasında; "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5'imiz bir TV programına çıkıp konuşacağız." dedi.

        TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: "BİZ BURANIN PATRONU DEĞİLİZ"

        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Rahmetli Süleyman Seba başkanımızı ziyarete gittiğimiz zaman da Ali Sami Yen'i de ziyaret ediyoruz. Kilit nokta burası zaten. Biz futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz amatör kulüplerle de aynı şekilde ilgileniyoruz. Her zaman söyledik patron değiliz hizmet etmeye geldik. Ama kilit nokta burası eğer güzel anılmak istiyorsak rahmetli Ali Sami Yen gibi, Süleyman Seba gibi o zaman onlardan biraz daha örnek almak lazım kendimize ona göre davranmamız lazım. Gençleri de ona göre yönlendirmemiz lazım sonra zaten bizim kapımız herkese açık. Bizim de kurullar olarak hatalarımız var, 1 senelik olay değil 25-30 senelik birikim var burada bunları da düzeltmek kolay olmuyor ama akıbetimiz de güzel olur inşallah." ifadelerini kullandı.

        A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yenmesi hakkında yorumlarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Zemin futbol oynamaya müsait değildi hatta bir gün sonrasına ertelenecekti sonra kimyasal madde kullanıldı buz biraz çözüldü, Allah'a şükür sakatlık olmadı. Bugüne kadar yedi maç yaptık altısını kaybettik, birinde berabere kaldık. 3 gol atmıştık bu sefer 4 gol attık, inşallah böyle gider. İstediğiniz zaman oluyor." dedi.

        "HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

        Son olarak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın başkan, Futbol Federasyonu'nda kulüp başkanlarını toparlayarak bir beraberlik yaşattı. Bundan sonraki ilk toplantıyı da İnönü'de yapacağız. Ali Bey bugün seyahatte gelemedi. Ertuğrul Bey de katıldı o zaman. Hep birlikte diğer kulüplerimizle de kimseyi dışlamadan bu değerli sporumuzun, futbolumuzun marka değerini korumak için hep birlikte hareket edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

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