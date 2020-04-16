Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran firma sayısının 232 bine ulaştığını söyledi. Selçuk, ''Firma sayısı 232 bine ulaşmış durumda, çalışan sayısı 2 milyon 700 bin. Kabul edilen firma 1 milyon 180 bin. Yüzde 44 oranda kabul oranımız var, süreç devam ediyor kısa sürede onları da sonuçlandıracağız. Daha hızlı şekilde ödemelerin gerçekleşmesi sağlanacak. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.'' dedi. Bakan Selçuk, 3 ay süreyle işçi çıkarma yasağıyla ilgili de ''Fesih yasağı iki tarafı da temelde de istihdamı koruduğumuz bir sistem'' dedi.

Bakan Selçuk'un konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Kısa Çalışma Ödeneği yerine ücretsiz izin tercihi gibi bir durum olamaz. Biz de bunu kontrol edeceğiz, işverenlerin bunu uygulayacaklarına inanıyoruz.

İhtiyaç hasıl olan kişiler için sosyal yardım modellerimizi yürürlüğe koyacağız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) gönderdiğimiz periyodik payı 180 milyon TL’ye çıkarmıştık. Bu ay 2 periyodik pay gönderdik.

Bu ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 360 milyon TL’lik 2 periyodik pay gönderdik.

Haftaya 2,3 milyon haneye de yardımlar ulaşacak; toplamda 4,5 haneye ulaşmış olacağız.

Faz 3 internet üzerinde başvuru alacağız. E-devlette form dolduracaklar, bizim tespit edemediklerimize bu şekilde ulaşmaya çalışacağız.

Sigortalı çalışanlarımıza da ihtiyaç duyan hanelere de ulaşabilmek. Temelde hiçbir vatandaşımızı ihtiyaç halinde bırakmamak.



Faz 2. yardımları haftaya hanelere ulaşmış olacak.

Biz bize yeteriz kampanyası bağış miktarı 1 milyar 720 milyon gibi bir rakama ulaşmış olduk.

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