Adana’nın Ceyhan ilçesinde, el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen Demirhan Demirbilek, fazla parmağı olduğu için hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor.
İHA'nın haberine göre; Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek'in 9 yaşındaki oğulları Demirhan, el ve ayak parmaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi.
Anne Işık, oğlunun 24 parmağı olmasına rağmen, fazladan olan 4 parmak sağlıklı olduğu için onları hiçbir zaman aldırmayı düşünmedi.
Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. 4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek'in fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamadığı, bundan dolayı okulda da problemler yaşadığı belirtildi.
Demirbilek’in en çok zorlandığı şeylerden birisi ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağına normal ayakkabıcıdan alınan ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayakkabılar ayağını vuruyor. Demirbilek, uzun süre yürüyemiyor, arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayamıyor.
Anne Işık, kısıtlı imkanlarına rağmen oğluna 7-8 çift ayakkabı aldığını ancak Demirbilek'in hiçbirini rahatça giyemediğini söyledi.
Anne Işık, oğlunun en büyük probleminin ayakkabı olduğunu belirterek, "24 parmaklı olduğu için birçok zorluk çekiyor ama en büyük zorluğu ayakkabı giyerken çekiyor. Ona özel ayakkabı yaptırmak gerekiyor ancak ben çalışmıyorum, maddi gücüm ona yetmiyor. Birçok ayakkabı alıyorum ama hepsi ayağını vuruyor. Buna rağmen hiçbir zaman parmakları aldırmayı düşünmedim" dedi.
24 parmaklı olduğu için zorluklar yaşadığını anlatan Demirhan Demirbilek, "Okulda arkadaşlarım dalga geçiyor. Beni çok yadırgıyorlar ama buna bakmıyorum, benim onlardan bir farkım var. Yazı yazarken, futbol oynarken zorlanıyorum. Ayakkabı giyemiyorum ama parmaklarımı kestirmek istemiyorum" diye konuştu.
Oğlunun üstün zekalı olduğunu söyleyen Anne Işık, yapılan testlerde bunun ortaya çıktığını ancak oğlunun hala devlet okuluna gittiğini, en büyük arzusunun üstün zekalı çocukların gittiği okula gitmesi olduğunu kaydetti.
Demirbilek, büyüyünce de bilim insanı olmak istediğini söyledi.
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