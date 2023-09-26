Bursa'da olay, geçen yıl ağustos ayında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. (24) isimli genç kız, yanına nişanlısı Sait Tikan (27) ve kardeşi Yasin Sakarya'yı (22) alarak, gece alışveriş yapmak için markete giderken, yolda eski erkek arkadaşı Adem Oktan (27) ile karşılaştı.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, arkadaşının kullandığı motosikletten inen Adem Oktan, genç kızın nişanlısı Sait Tikan'a, 'Seninle özel olarak konuşmam gerekiyor' dedi. Sait Tikan'ın bu teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bir anda küfürleşme ve kavgaya dönüştü.

Adem Oktan, belinden çıkardığı, bıçakların keskinliğini artırmakta kullanılan masat ile Tikan'a vurdu. Yaşanan arbede sırasında Sait Tikan, Adem Oktan ve H.S. yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, aldığı darbeler sonucu kaşı patlayan Sait Tikan, nişanlısı tarafından hastaneye götürüldü.

Kavgayı duyan H.S.’nin babası Fatih Sakarya ile kardeşleri Yasin ve Volkan Sakarya, Adem Oktan'ın ailesinin işlettiği kebapçı dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma arbedeye dönüşünce, Oktan’ın kardeşi, Muhammet Can Oktan'ın, masanın üzerinden alıp rastgele salladığı cep telefonu, Yasin Sakarya'nın başına isabet etti.

3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Muhammet Can Oktan.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada yaralanıp Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Muhammet Can Oktan, Mustafa Oktan, Adem Oktan, İsmail Oktan, Fatih Sakarya ve Sait Tikan gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adem Oktan ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YASİN’E YUMRUĞUM GELMİŞ, TELEFON YERE DÜŞMÜŞTÜ"

Savcılık soruşturmasının ardından, haklarında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Kasten öldürme’ ve ‘Yaralama’ suçlarından dava açılan sanıklar, çıktıkları duruşmalarda kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Masanın üzerinden aldığı cep telefonu ile başına vurduğu Yasin Sakarya'nın ölümüne neden olmakla suçlanan Muhammet Can Oktan savunmasında, “Olay günü Mustafa Ağabeyimin cep telefonu tezgahın üzerindeydi. Babamı aramak için telefonu aldım. Dışarıdan, 'Saldırın' diye ses duydum. Bağıran kişinin yanında, aralarında Fatih Sakarya'nın da olduğu 8-9 kişi vardı. Elimdeki telefon ile dışarı çıktım. Bu sırada tanımadığım bir kişi bana yumruk atıp boynumu sıktı. Kendimi savunmak için ben de gözüm kapalı halde rastgele yumruk savurdum. Kendimi savunurken elimdeki cep telefonunun birine isabet ettiğini fark ettim. İstemeyerek Yasin isimli şahsa yumruğum denk gelmiş. O sırada zaten telefonum da yere düşmüştü” dedi.

"CEP TELEFONU İLE ANCAK MESAJ ATILIR"

Davanın karar duruşmasında söz alan Muhammet Can Oktan'ın avukatı Hakan Gündoğdu, ‘Kasten öldürmek’ suçlamasını kabul etmediklerini belirterek, “Hakim Bey, cep telefonu ile kim kimi öldürebilir? Cep telefonu ile ancak birilerine mesaj atıp, tehdit edebilirsiniz. Cep telefonu ile kişinin öldüğü duyulmamıştır. Müvekkilim kasten öldürmemiştir. Müvekkilin suçu ‘Bilinçli taksirle adam öldürmek’ veya en kötü şartlarda ölüme sebebiyet veren ‘Kasten yaralama’ olabilir” yönünde savunma yaptı.

CEP TELEFONU SİLAH SAYILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cep telefonunu silah sayarak Yasin Sakarya'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Muhammet Can Oktan ile kavgaya karışan ağabeyi Mustafa Oktan'a, 'Kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hafifletici nedenleri ve sanıkların duruşmadaki iyi hallerini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 25'er yıla indirdi. Adem Oktan'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Oktan’ın da aralarında olduğu 4 sanığa ‘yaralama’ suçundan adli para cezası verdi.