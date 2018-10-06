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2500 yıllık Yılanlı Sütun önlem alınamazsa yok olacak

2 bin 500 yıllık geçmişi olan ve milattan sonra 4’üncü yüzyıldan bu yana İstanbul’da bulunan 'Yılanlı Sütun' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya... Uzmanlar, hava değişimi, nem, doğal afet gibi unsurlardan olumsuz yönde etkilenen Tarihi Yarımada'daki 2500 yıllık eserin kapalı bir müze alanında korumaya alınması gerektiğini belirtiyor

06.10.2018 - 14:20 | Güncelleme: DHA

Antik dönemden günümüze kalan eserlerden biri olan Yılanlı Sütun, milattan önce 478-477 yılında Pers İmparatorluğu ile Batı Anadolu ve Ege Denizi çevresinde bulunan kent devletleri arasında uzun yıllar süren savaşın sonunda, Yunanlılar tarafından her zaman özgürlüğü hatırlatması amacıyla Apollon'a sunulmak üzere için inşa edildi.

DHA'nın haberine göre 2 bin 500 yıllık geçmişi olan ve milattan sonra 4'üncü yüzyıldan bu yana İstanbul'da bulunan bu eser günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Uzmanlar, açık havada birçok dış faktörden olumsuz yönde etkilenen eserin kapalı bir müze alanında korumaya alınması gerektiğini belirtiyor.

Ege Denizi'nin iki kıyısında kurulmuş olan ve çocuğu Helen kökenli Kent Devletleri ile Persler arasında yaşanan uzun savaşların ardından, Yunan Devletleri'nin kazanılan zaferin anısına yaptırdıkları eserlerden biri olan Yılanlı Sütun, yüzyıllardır varlığını devam ettiriyor.

İlk halinden bugüne birçok parçası eksilen eser, eski adıyla Hipodrom şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı'nda asırlardır ayakta duruyor. Ancak açık hava koşullarında varlığını sürdürmeye çalışan Yılanlı Sütun için bazı tehlikeler söz konusu.

Uzmanlar hava değişimi, nem, doğal afet gibi unsurlardan olumsuz yönde etkilenen eserin kapalı bir alanda sergilenmesi konusunda hem fikir.

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