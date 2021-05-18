Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı. Aşağıda yer alan linkten 27. Dönem POMEM sınav giriş yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI HAKKINDA

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.