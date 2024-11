Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 29 Kasım 2024 tarihli ve "Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar" konulu cuma hutbesi yayımlandı. Peki, hutbenin ana konusu ve içeriğinde neler var? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta cuma namazında okunacak hutbe ile ilgili tam metin...

MADDİ VE MANEVİ TÜKENİŞ: KUMAR

Muhterem Müslümanlar!

Değerli Müslümanlar!

İsmi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın, kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan, helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan; kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan, kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç, kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları; toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır.