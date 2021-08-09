İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı Mahallesi’nde bulunan, 1700’lü yıllarda dikildiği rivayet edilen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlardan 6’sı zamana yenik düştü.

İHA'nın haberine göre mahalle sakinleri ise halk arasında yayılan ‘bu ağaçları yakan olursa korkutulur’ söyleminden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı.

Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, “Bu ağacın kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700’lü yıllara dayanıyor. Ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımız tarafından değer verilen ağaçlarımızdır. 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan bir tane ağacın köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gerçek, “Ben çocukluğumdan beri bu rivayeti duyarım. Bu ağaçlardan bir parça alıp yakarsan ‘korkuturlar’ gibi söylemler büyüklerimiz tarafından dile getirilmişti. Günümüz şartlarında da bu gündemdedir. Devrilmesine rağmen halkımız ağaçları götürüp yakmaz. Bu ağaçların böyle bir hikayesi var ama neden böyledir bu bilinmez” dedi.