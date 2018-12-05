Doğuştan işitme engelli 3 yaşındaki Zeynep Mine Koyun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinde biyonik kulak ameliyatının ardından seslere tepki vermeye başladı.
AA'nın haberine göre; Ozan ve Zeynep Koyun çiftinin üç yıl önce dünyaya gelen kızları Mine'nin, iki yıl önce yapılan işitme testinde duymadığı belirlendi. Kontrol altına alınan Mine'nin yapılan test sonucunda sol kulağında iç kulak anomalisi tespit edilerek ameliyatına karar verildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun ve Yrd. Doç. Dr. Emine Demir tarafından bir hafta önce kulağından ameliyat edilen kız çocuğunun kulağına iç parça takıldı. Gerekli bekleme süresinin dolmasının ardından Mine'nin biyonik kulak dış parçası takılacak.
Baba Ozan Koyun, kızının ameliyatını biyonik kulak firmaları ile anlaşılamaması nedeniyle bir yıldır yaptıramadıklarını belirtti.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yardım istediklerini vurgulayan Koyun, "Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Çağrılarımıza duyarsız kalınmadı. Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.
Prof. Dr. Engin Dursun, biyonik kulak ameliyatlarını Rize'de gerçekleştirebilmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Dursun, Rize'de 70 ameliyat yaptıklarını ifade ederek, imkan verilmesi halinde önemli işlerin yapılabileceğini kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Emine Demir de her doğan bin canlıdan birinde işitme sorunu olabileceğini belirterek, "Bizim en büyük hedefimiz, böyle durumlarda anne ve babanın mutluluğu. Mine'nin operasyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi. Ameliyat ile iç parça takıldı. 4 haftalık bir rehabilitasyon sonrası dış parça takılacak. Rehabilitasyon ile seslere alışacak ve duymaya başlayacak" diye konuştu.
Başhekim Hasan Türüt de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan bir hastanede sorumluluklarının bilincinde çalıştıklarını, biyonik kulak ihtiyaçlarının artık Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaya başlandığını belirtti.
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