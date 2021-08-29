30 Ağustos'un Pazartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 30 Ağustos tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 30 Ağustos Pazartesi (Yarın) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

30 AğustosPazartesi günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 1 Eylül'ü beklemek durumundalar.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Pazartesi sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesiyle birlikte haftasonu tatili ile birleştirildiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün yapılabilecek.