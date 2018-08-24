SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

İngiltere'de sergilenen 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği belirtiliyor. Sümerler döneminden kalma tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor.

24.08.2018 - 11:57 | Güncelleme:
- BRITISH MUSEUM

İngiltere'de British Museum'da sergilenen 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği belirtiliyor. Sümerler döneminden kalma tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor.

Uzmanlar, çivi yazısıyla yazılan uzun mektup için harcanan zamanın müşterinin mağduriyet ve öfkesininin derecesini yansıttığını söylüyor.

11.6 santimetre boyundaki ve 2.6 santimetre kalınlığındaki tablet, Irak'ın güneyindeki antik Ur (Bugünkü adıyla Tel el Mukayyer) kentinde bulunmuştu.

Akad dilinde yazılan tabletin Chicago Üniversitesi tarafından yapılan tercümesi sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandı.

'Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım'

Bir ulakla gönderilen mektupta, Nanni adlı tüccar toptancı Ea-Nasir'e özetle şöyle diyor:

"Bana geldiğinde Gimil-sin'e iyi kalite külçeler vereceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın. Ulağım Sit-Sin'i, kötü külçeler verip 'Almak istiyorsan al, almayacaksan çek git' deyip gönderdin.

Benim gibi birine nasıl bu kadar saygısız davranırsın?

Sen beni ne sanıyorsun? Daha önce sana bizim gibi beyefendi ulaklarla birkaç kez para gönderdim.

Ama sen onları eli boş halde, hem de düşman topraklarından geri yolladın. Ulağıma saygısızlık ettin.

Paramın tamamını geri istiyorum. Şunu bil ki bundan sonra senden kötü kalite bakır almayacağım.

Külçeleri kendi iş yerimde tek tek ben seçeceğim. Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Arjantin'in eski devlet başkanı Kirchner'in evlerine polis baskını
Arjantin'in eski devlet başkanı Kirchner'in evlerine polis baskını
Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?
Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?
'Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil'
'Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil'
Venezuela milyonlarca kişiyi göçe zorlayan ekonomik krize nasıl girdi?
Venezuela milyonlarca kişiyi göçe zorlayan ekonomik krize nasıl girdi?
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Guardian: 'Türk Lirası'ndaki krizi İstanbul'un siluetinde görmek mümkün'
Guardian: 'Türk Lirası'ndaki krizi İstanbul'un siluetinde görmek mümkün'
Wall Street Journal: 'Türk Lirası'ndaki düşüş Japonya'nın küçük yatırımcısını vurdu'
Wall Street Journal: 'Türk Lirası'ndaki düşüş Japonya'nın küçük yatırımcısını vurdu'
BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?
BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?
Türkiye ve Katar merkez bankalarından swap anlaşması
Türkiye ve Katar merkez bankalarından swap anlaşması
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X