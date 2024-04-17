Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD Başkanı Biden'a "diyalog" çağrısı:

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD Başkanı Biden'a "diyalog" çağrısı:

        ABD'nin sert uyguladığı yaptırımlar uyguladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden'a seslendi. Maduro, Biden'a diyaloğa hazır olduğu mesajını gönderdiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 01:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro'dan, Biden'a "diyalog" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden'a diyalog çağrısında bulunarak, "Eğer sen istersen ben de isterim." dedi.

        Başkent Karakas'ta gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, koşulların uygun olması durumunda ABD Başkanı Biden ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, "ABD'den gelen müzakerecilerden, Başkana (Biden) şu mesajı götürmelerini istedim. 'Eğer sen istersen ben de isterim, sen istemezsen ben de istemem'." ifadesini kullandı.

        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu Haberi Görüntüle

        Maduro, ABD'nin kendileriyle yaptığı anlaşma kapsamında Venezuela'ya uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayarak, "44 numaralı lisansı kaldırarak bize şantaj yapmaya devam ediyorlar. Venezuela ekonomisine zarar vermek istiyorlar. ABD, bizimle imzaladığı anlaşmanın hiçbir noktasına uymadı." dedi.

        REKLAM

        ABD'den kendilerine 1 yıl önce diyalog teklifi geldiğini dile getiren Maduro, "Venezuela'ya uygulanan tüm yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını talep ettik. Dokuzdan fazla toplantı gerçekleşti. Katar emirinin iyi niyetiyle Katar'da altı toplantı oldu, Milano'da ise üç toplantı oldu. Taleplerimiz açık ve netti." diye konuştu.

        MADURO, NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ

        Orta Doğu'da devam eden gerginliğe değinen Maduro, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Nazi çılgınlığı 3. Dünya Savaşı aşamasına getirdi. Venezuela rasyonellik, diplomasi ve barışı savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Maduro, 28 Temmuz'da düzenleneceği belirtilen devlet başkanlığı seçimine ilişkin ise ülkede muhalefetin 24 siyasi partisi ve 12 adayı olduğunu ve seçimlerin demokrasi bayramı havasında geçeceğini belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venezuela
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!