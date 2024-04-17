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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı - Öne Çıkan Haberler

        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı

        Antalya'da yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Minibüsü 2 kişinin üzerine süren zanlı dehşet saçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 00:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:26
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        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
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        Antalya'da babasının tartıştığı 2 kişinin üzerine minibüs sürerek, birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

        İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 işçiye, iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Ahmad A, minibüsle çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kazada yaralanan Muhammed Ali B. ile Abdurrahman B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ali B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan sürücü Ahmad A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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