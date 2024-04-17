Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Minibüsü 2 kişinin üzerine süren zanlı dehşet saçtı
Antalya'da babasının tartıştığı 2 kişinin üzerine minibüs sürerek, birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Kepez ilçesi Altınova Mahallesinde yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.
İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 işçiye, iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Ahmad A, minibüsle çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan Muhammed Ali B. ile Abdurrahman B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ali B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan sürücü Ahmad A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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