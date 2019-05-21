Eskişehir'de, geçen yıl 5 Nisan'da, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde, Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (38),Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan Bayar tutuklandı, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4'ER KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENDİ



DHA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık bir yıl süren incelemelerin ardından soruşturma dosyasını tamamlayıp, hazırladığı iddianameyi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamenin bir numaralı sanığı Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, katil zanlısı Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARI KOCA SALDIRMIŞLAR



İddianamede, öldürülen akademisyenlerden Yasir Armağan´ın 23 Mart 2018´de Eğitim Fakültesi giriş kat öğretim üyeleri odalarının bulunduğu koridorda Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin saldırısına maruz kaldığı belirtilerek, aynı gün Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü´ne şikayet dilekçesi verdiği anlatıldı. İddianamede, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bölüm sekterinin Bayar ve Y. hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında tebliğ evrakı hazırlandığını telefonla bildirdi.

PLANLI BİÇİMDE SALDIRIYA HAZIRLANDI

Ardından Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y. eğitim fakültesine gelerek zarfı aldı ve fakülteden ayrıldı. Volkan Bayar 5 Nisan 2018 saat 14.28'te Aylin Y.´nin azmettirmesi neticesinde herhangi bir terör veya suç örgütünün yönlendirmesi olmaksızın, kendi iradesi ile planlı bir şekilde öldürmek amacıyla park halinde bulunan aranın içerisinde bulundurma ruhsatlı tabancasını aldığı ve siyah poşet içerisinde yanında taşıyarak Eğitim Fakültesi binasına giriş yaptığı, bina içerisine giren Bayar´ın yanında taşıdığı tabancası ile binanın üçüncü katına çıkarak önce tuvalete gittiği, burada poşetten çıkardığı tabancasını atışa hazır hale getirerek planlı bir şekilde hazırlık yaptığı anlaşılmıştır" denildi.

CİNAYETTEN SONRA SAKİN BİÇİMDE YÜRÜDÜ

Volkan Bayar´ın daha sonra Mikail Yalçın´ın aynı katta bulunan odasına girerek kapının arkasında bulunan Yalçın´ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 3 merminin isabet ettiği anlaşıldı. Sonrasında binanın zemin katına inerek Serdar Çağlak´ın bulunduğu odaya girdiği ve Çağlak´ı hedef alarak öldürmek amacıyla 1 adet merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından fakülte hizmet binasından elinde bulunan tabanca ile çıkış yaptığı, rektörlük binasına doğru sakin bir şekilde yürüdüğü, burada güvenlik görevlileri tarafından durdurulmak istendiği, ancak Volkan Bayar´ın yürümeye devam ederek 14.40'ta polis ekiplerini görmesi üzerine tabancayı yere bırakarak teslim olduğu anlaşılmıştır."



TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KAYDETMİŞ



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı´nca yapılan dijital incelemelerde, katil zanlısı Volkan Bayar´ın kendi kullandığı telefonda görüşmeleri kaydettiği belirlendi. Bayar´ın polise teslim olmadan önce eski eşi Saadet Aylin Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği ortaya çıktı.



"EVRAKI GÖRÜNCE DELLENDİM, VURDUM"



Katil zanlısı Volkan Bayar idari soruşturma evrakını gördükten sonra cinayetleri işlediğini eski eşi Saadet Aylin Y.´ye telefonda anlatarak, "Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. Ben tanımıyorum, bu şerefsizi de tamam mı? Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit, tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha" dediği belirtildi. İddianamede ikili arasındaki görüşme kayıtları şöyle yer aldı:

İŞTE O TELEFON KONUŞMASI

Volkan Bayar: Rahatla şimdi...



Saadet Aylin Y. : Neredesin, neredesin?



Volkan Bayar: Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla!



Saadet Aylin Y.: Neredesin, neredesin?



Volkan Bayar: Ben güvendeyim. Şimdi merak etme, polis çağırın kardeşim



Saadet Aylin Y.: Neredesin, çağırdılar. Ben şimdi yanına geleceğim



Volkan Bayar: Ben güvendeyim. Polis geliyor, polis bekliyorum ben



Saadet Aylin Y.: Neredesin?



Volkan Bayar: Evine git. Allah belanı versin senin, evine git. Katil ettin beni



Saadet Aylin Y.: Neredesin? Sen ne yaptın ya. Sen ne yatın, Allah´ını seversen. Gel buraya, seni göreceğim seni. Neredesin, ne oldu?



Volkan Bayar: Allah belanı versin. Polis bekliyorum, anlamıyor musun sen? Ben okulun dışına doğru yürüyorum



Saadet Aylin Y.: Neredesin? Gel, beni de al



Volkan Bayar: Taksi tut geri zekalı, taksi tut git beyinsiz. Allah belanı versin evine git. Evine polis gelecek şimdi



Saadet Aylin Y.: Gidemem, o da gelecek şimdi ben nasıl gideyim



Volkan Bayar: Kim gelecek lan?



Saadet Aylin Y.: Beni de alırlar



Volkan Bayar: Seni niye alacaklar geri zekalı, mal mal konuşma. Seni kimse alamaz. Allah belanı versin



Saadet Aylin Y.: Senin Allah belanı versin. Getir, getir ondan bir tane de kendimize sıkalım. Gel neredeysen hadi gel



Volkan Bayar: Evine git. Beni katil ettin



Volkan Bayar: Hadi sen defol git



Saadet Aylin Y.: Ya ne olacak şimdi?



Volkan Bayar: Ya defol git. Ömür boyu hapis yatacağım, ne yapacağım? Senin gibi o... yüzünden katil oldum, hadi defol git.



Volkan Bayar: Ben polislerin elindeyim şimdi, teslim oldum



Saadet Aylin Y.: Ben de polislerin elindeyim



Volkan Bayar: Tamam. Seni niye alıyorlar?



Saadet Aylin Y.: Ben kendim geleceğim senin yanına gelmek için



Volkan Bayar: Ha, tamam. Sen salak salak konuşup durma tamam mı?



Saadet Aylin Y.: Ne diyeceğim?



Volkan Bayar: Salak salak konuşup durma. Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit. Tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha. Sana da bundan sonra bir şey yaparlarsa analarını s..



Saadet Aylin Y.: Ya bi git



Volkan Bayar: Kapatıyorum hadi



Saadet Aylin Y.: Hayır kapatma



Volkan Bayar: Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. 'Ben tanımıyorum bu şerefsizi' de tamam mı?



Saadet Aylin Y.: Tamam, tamam. Ben senin yanına geliyorum



Volkan Bayar: Benimle ilişkini, irtibatını kes tamam mı?



Saadet Aylin Y.: Tamam, ben senin yanına geleceğim



Volkan Bayar: Tamam görüşürüz."



ÖFKE PATLAMASI YAŞAMIŞ



Volkan Bayar´ın savcılık ifadesinde ise soruşturma nedeniyle evrakı aldıktan sonra öfke patlaması yaşadığını söyledi. Bayar ifadesinde, "5 Nisan günü enstitü birimleri sekteri aradı, ben de Aylin´e haber verdim. Birlikte buluşarak enstitü binasına çıktık. Burada kapalı zarları aldıktan sonra açtık, Yasir Armağan´ın yaklaşık 2 ya da 3 hafta önce aramızda yaşanan küfürlü tartışma sebebi ile şikayet ettiğini anladık. Sonrasında öfke patlaması yaşayıp koştum ve araçta bulunan silahı aldım. Yasir Armağan'ın 3´üncü kattaki odasına çıktım. Odada Yasir´i görünce üzerine tabanca ile birkaç ateş ettim. `Geber şerefsiz´ dedim. Sonrasında bana haksızlık yaptığı düşündüğüm diğer kişileri de öldürmek amacıyla şarjörü değiştirdim. Hızlı bir şekilde dekan odasına gittim. Fatih Özmutlu´yu gördüm ve `Cemil nerede?´ diye sordum. Kendisi de `hoca burada yok´ demesi üzerine yalan söylediğini düşünerek iki el öldürmek amacıyla ateş ettim. Sonrasında Mikail Yalçın´ı öldürmek amacıyla odasına girdim. Silahı doğrultarak kapanın arkasında Yalçın´a 2 el ateş ettim. Daha sonra zemin kata inerek Serdar Çağlak´ın odasına girip göğsüne 2 el ateş ettim. Tasarlayarak etmedim, tamamen idari soruşturmada Yasin´in benden şikayetçi olması üzerine onu öldürme kastıyla eyleme başladım. Ancak daha sonra hayatımın bittiğini düşünerek husumetli olduğum kişileri de öldürme kastıyla devam etme kararı aldım" dedi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Saadet Aylin Y. ise ifadesinde, enstitü binası önünde buluştuğu eski eşiyle konuştuğunu ve "'Volkan artık bunlarla uğraşma, zaten ben doktora savunmamı vereceğim, bir de bununla uğraşacağız. Soruşturmadan dolayı ceza alır mıyız, ceza ne olur?' dedim. Bunun üzerine Volkan Bayar, `kınama verirler, zaten böyle bir soruşturma olmaz´ dedi. Daha sonra hızlı bir şekilde yanımdan uzaklaştı. Bel fıtığı olduğum için takip edemedim, birkaç kez telefonla aradım, meşgule attı. Mesaj atarak `Allah aşkına yapma, polisi arayacağım bir şey yapma´ yazdım. Yasir Armağan´ın odasında cansız yattığını gördüm" ifadelerini kullandı. Telefon görüşmelerini kabul etmeyen Saadet Aylin Y., azmettirme, teşvik veya yardımda bulunmadığını öne sürdü.



TERÖR VE FETÖ BAĞLANTISI TESPİTİ YOK



İddianamenin son kısmında ise katil zanlısı Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemediği belirtildi. Tutuklu Volkan Bayar ile tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Y., Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.