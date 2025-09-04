Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 4 Eylül 2025 Google neden çöktü, neden erişim sağlanmadı, siber saldırı mı oldu, Google açıklama yaptı mı?

        4 Eylül 2025 Google neden çöktü? Google'dan erişim sorunu hakkında açıklama geldi

        4 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye ve Avrupa bölgesinde Google ve ona bağlı diğer servisler çöktü. Bir saatten uzun süren erişim sorunun ardından Google ve diğer hizmetleri yeniden erişime açıldı. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen teknik sorunun ardından Google resmi bir açıklama yaptı. Peki, 4 Eylül 2025 Google neden çöktü? İşte, Google resmi açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 15:41 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        4 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye ve Avrupa genelinde Google ile birlikte bağlı servislerde geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandı. Bir saatten uzun süren kesintinin ardından Google ve hizmetleri yeniden kullanıma açıldı. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu teknik problem sonrası Google’dan resmi açıklama geldi. Peki, 4 Eylül 2025’te Google neden çöktü, erişim sorunu neyden kaynaklandı? İşte Google’ın yaptığı resmi açıklama…

        2

        4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GOOGLE ÇÖKTÜ!

        4 Eylül günü Google ve Google bazlı tüm uygulamalarda erişim sorunu yaşandı. Sorun, bir saati aşkın bir süre sonunda çözüldü ve Google yeniden kullanılmaya başlandı.

        3

        GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

        Google yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Asya'daki çeşitli bölgelerde, birden fazla Google hizmetinde ağ bağlantısı sorunları yaşanmıştır. Konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen durum kontrol panelini kontrol ediniz" ifadelerine yer verdi.

        "https://status.cloud.google.com/" Bu adres üzerinden sistem çalışma ayrıntılarının kontro edilebildiği vurgulandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu