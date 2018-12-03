41. ABD Başkanı George H. W. Bush'un rehabilitasyon köpeği Sully'nin tabut başındaki üzgün hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Baba Bush'un sözcüsü Jim McGrath'ın, "Görev tamamlandı" yazısı ile paylaştığı Sully'nin fotoğrafı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

— Jim McGrath (@jgm41) December 3, 2018

Parkinson hastalığının bir türü sebebiyle 2012'den beri tekerlekli sandalye kullanan George H. W. Bush'a eşini kaybetmesi üzerine rehber köpek Sully verilmişti.

INSTAGRAM HESABI VAR

Askerler, gaziler ve engellilere rehber köpek sağlayan bir hayır kurumu olan Amerika'nın Gazi Köpekleri tarafından eğitilmiş olan Sully'nin instagram'da (@sullyhwbush) büyük bir takipçi kitlesi var.

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