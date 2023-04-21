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Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de de 1962 yılında günümüzdeki şeklini alan plakalar, araçların tescil belgeleridir. Peki, 41 nerenin plakası? Kocaeli ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

41 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 41 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kocaeli olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde de bölgesinin önemli bir şehri olan Kocaeli, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanmıştır.

Kocaeli’nin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde mümkün olmuştur. 1962’de alınan bir kararla, o gün için Türkiye’de il olan 67 şehre bir plaka numarası verilmiş ve Kocaeli de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 41 plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli’nin yüzölçümü 3.623 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 2 milyon 79 bin 72 olarak ölçülmüştür. Türkiye’nin en büyük onuncu şehri olan Kocaeli’nde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılında yayınladığı veriye göre, 469 bin 732 olarak belirlenmiştir. Kocaeli’nde trafiğe kayıt edilmiş ve 41 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında, kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi otomobillere, özel amaçlara tahsis edilen araçlardan iş makinelerine kadar tüm motorlu taşıtlar yer almaktadır.

Kocaeli İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kendilerine has kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illeri; o sayılardan hemen sonra gelen harf ve harf grupları ise o ile bağlı olan ilçeleri işaret etmektedir. Plakalardaki bu harflere bakarak bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu görmek mümkündür.

Kocaeli’nin merkez ilçesi (İzmit), Gölcük ilçesi, Körfez İlçesi, Karamürsel ilçesi ve Kandıra ilçesi plaka harf grupları şu şekildedir:

Kocaeli Merkez İlçesi (İzmit) Plaka Kodları:

41 AB 001 - 41 AZ 999

41 D 0001 - 41 D 9999

41 DA 001 - 41 DZ 999

41 EA 001 - 41 EZ 999

41 FA 001 - 41 FZ 999

41 HA 001 - 41 HC 999

41 HE 001 - 41 HZ 999

41 KA 001 - 41 KZ 999

41 L 0001 - 41 L 9999

41 LA 001 - 41 LZ 999

41 M 0001 - 41 M 4999

41 MA 001 - 41 MA 999

41 P 0001 - 41 P 9999

41 T 0001 - 41 T 4999

41 J 0001 - 41 J 0999

41 J 4001 - 41 J 4500

41 MD 001 - 41 MF 999

41 NA 001 - 41 NZ 999

41 RA 001 - 41 SZ 999

41 MB 001 - 41 MC 999

41 TA 001 - 41 VZ 999

41 HD 001 - 41 HD 999

41 M 9000 - 41 M 9999

41 N 0001 - 41 N 9999

41 T 9000 - 41 T 9999

41 MH 001 - 41 MH 999

Gölcük İlçesi Plaka Kodları:

41 E 0001 - 41 E 9999

41 H 0001 - 41 H 9999

41 M 5000 - 41 M 6999

41 MA 251 - 41 MA 350

41 T 5000 - 41 T 6999

41 GA 001 - 41 GZ 999

41 J 3000 - 41 J 3244

Körfez İlçesi Plaka Kodları:

41 F 0001 - 41 F 9999

41 R 0001 - 41 R 9999

41 T 7000 - 41 T 7050

41 B 0001 - 41 B 9999

41 J 7000 - 41 J 7249

41 MK 001 - 41 MK 999

Karamürsel İlçesi Plaka Kodları:

41 K 0001 - 41 K 9999

41 M 8000 - 41 M 8999

41 T 8000 - 41 T 8999

41 J 3245 - 41 J 3400

41 MJ 001 - 41 MJ 999

Kandıra İlçesi Plaka Kodları:

41 HD 001 – 41 HD 999

41 M 9000 – 41 M 9999

41 N 0001 – 41 N 9999

41 T 9000 – 41 T 9999