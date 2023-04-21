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Haberler Gündem Trafik 41 Nerenin Plakası? 41 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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41 nerenin plakası? 41 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Taşıt kayıt plakaları ya da bilinen ismiyle araç plakaları; motorlu kara taşıtlarının ön ve arka tamponlarına sabitlenmiş olan tabelalardır. Bir aracın trafikte denetlenebilmesine olanak sağlayan araç plakaları; bir aracın sorumluluğunun kimde olduğunu bildirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ile rakamlardan meydana gelen ve bu rakamlar aracılığıyla belirli coğrafi bölgeleri işaret eden plakalar, araçların kimlik kartlarıdırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

41 Nerenin Plakası? 41 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de de 1962 yılında günümüzdeki şeklini alan plakalar, araçların tescil belgeleridir. Peki, 41 nerenin plakası? Kocaeli ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

41 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 41 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kocaeli olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde de bölgesinin önemli bir şehri olan Kocaeli, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanmıştır.

Kocaeli’nin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde mümkün olmuştur. 1962’de alınan bir kararla, o gün için Türkiye’de il olan 67 şehre bir plaka numarası verilmiş ve Kocaeli de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 41 plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli’nin yüzölçümü 3.623 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 2 milyon 79 bin 72 olarak ölçülmüştür. Türkiye’nin en büyük onuncu şehri olan Kocaeli’nde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılında yayınladığı veriye göre, 469 bin 732 olarak belirlenmiştir. Kocaeli’nde trafiğe kayıt edilmiş ve 41 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında, kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi otomobillere, özel amaçlara tahsis edilen araçlardan iş makinelerine kadar tüm motorlu taşıtlar yer almaktadır.

Kocaeli İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kendilerine has kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illeri; o sayılardan hemen sonra gelen harf ve harf grupları ise o ile bağlı olan ilçeleri işaret etmektedir. Plakalardaki bu harflere bakarak bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu görmek mümkündür.

Kocaeli’nin merkez ilçesi (İzmit), Gölcük ilçesi, Körfez İlçesi, Karamürsel ilçesi ve Kandıra ilçesi plaka harf grupları şu şekildedir:

Kocaeli Merkez İlçesi (İzmit) Plaka Kodları:

  • 41 AB 001 - 41 AZ 999
  • 41 D 0001 - 41 D 9999
  • 41 DA 001 - 41 DZ 999
  • 41 EA 001 - 41 EZ 999
  • 41 FA 001 - 41 FZ 999
  • 41 HA 001 - 41 HC 999
  • 41 HE 001 - 41 HZ 999
  • 41 KA 001 - 41 KZ 999
  • 41 L 0001 - 41 L 9999
  • 41 LA 001 - 41 LZ 999
  • 41 M 0001 - 41 M 4999
  • 41 MA 001 - 41 MA 999
  • 41 P 0001 - 41 P 9999
  • 41 T 0001 - 41 T 4999
  • 41 J 0001 - 41 J 0999
  • 41 J 4001 - 41 J 4500
  • 41 MD 001 - 41 MF 999
  • 41 NA 001 - 41 NZ 999
  • 41 RA 001 - 41 SZ 999
  • 41 MB 001 - 41 MC 999
  • 41 TA 001 - 41 VZ 999
  • 41 HD 001 - 41 HD 999
  • 41 M 9000 - 41 M 9999
  • 41 N 0001 - 41 N 9999
  • 41 T 9000 - 41 T 9999
  • 41 MH 001 - 41 MH 999

Gölcük İlçesi Plaka Kodları:

  • 41 E 0001 - 41 E 9999
  • 41 H 0001 - 41 H 9999
  • 41 M 5000 - 41 M 6999
  • 41 MA 251 - 41 MA 350
  • 41 T 5000 - 41 T 6999
  • 41 GA 001 - 41 GZ 999
  • 41 J 3000 - 41 J 3244

Körfez İlçesi Plaka Kodları:

  • 41 F 0001 - 41 F 9999
  • 41 R 0001 - 41 R 9999
  • 41 T 7000 - 41 T 7050
  • 41 B 0001 - 41 B 9999
  • 41 J 7000 - 41 J 7249
  • 41 MK 001 - 41 MK 999

Karamürsel İlçesi Plaka Kodları:

  • 41 K 0001 - 41 K 9999
  • 41 M 8000 - 41 M 8999
  • 41 T 8000 - 41 T 8999
  • 41 J 3245 - 41 J 3400
  • 41 MJ 001 - 41 MJ 999

Kandıra İlçesi Plaka Kodları:

  • 41 HD 001 – 41 HD 999
  • 41 M 9000 – 41 M 9999
  • 41 N 0001 – 41 N 9999
  • 41 T 9000 – 41 T 9999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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