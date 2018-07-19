Hatay'da 64 yaşındaki Ali Zengin’in 42 yıllık oturma özlemi geçirdiği ameliyatla sona erdi.

YÜRÜYEMEME, OTURAMAMA SORUNUNDAN KURTULDU

İHA'nın haberine göre; 22 yaşındayken askerde geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağlık problemleri yaşayan Ali Zengin, Hatay'da özel bir hastanede geçirdiği operasyon sonucu, 42 yıldır yaşadığı rahat yürüyememe, hareket edememe ve oturamama sorunundan kurtuldu.

8 ay önce şehir dışındaki doktorların, ‘senin 2 ay sonra ayağın dondurulur, kasların zayıflamış, kemiklerin icabında ameliyat sırasında parçalanır’ diyerek kendisini geri gönderdiklerini belirten Zengin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Işık’a başvurup film ve kemik ölçümü istediğini anlattı.

"ŞU ANDA RAHATIM"

Zengin, "Tarık Hoca, ‘Olmayacak bir şey yoktur, ben sana bunları yaparım yalnız senin 42 yıl önceki protezlerin ve takılan pimlerin çıkarılması zor, eğer onları çıkaracak aletleri bulursak ben sana bunu yaparım dedi. Neticede buldu ve yaptı. Şu anda rahatım ve fizik tedavi görmekteyim. Kalçadan 1 ay önce, dizden 1 hafta önce ameliyat oldum. Şu anda 3 günlük fizik tedavi görüyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda fizik tedaviden sonra daha da iyi olacağımdan eminim” dedi.

42 YILDIR BÖYLE YAŞIYORDU

Opr. Dr. Tarık Işık ise Ali Zengin'in 42 sene boyunca, askerlik sırasında geçirdiği bir trafik kazasından dolayı diz ve kalçasındaki hareket kısıtlılığı yaşadığını belirerek, "Tam olarak oturamıyor ve dizini bükemiyordu, kalçasını bükemiyordu. Bundan dolayı birçok dış merkeze başvurmuşlar. Oralarda herhangi bir müdahale yapılmamış hastamıza. Bunun üzerine hastamız bize başvurdu ve biz kalçasındaki hareket kısıtlılığını, çürümüş kemikleri çıkararak hareket kısıtlılığının büyük bir ölçüde açılmasını sağladık. Dizinde de bayağı bir kireçlenme ve yapışıklıklar vardı, diz hareket kısıtlılığı mevcuttu. Dizindeki kireçli dokuları ve yapışıkları da açarak oraya diz protezi yerleştirdik. Şu an kalçasında ve dizinde protez mevcut ve fizik tedavi görmekte hastamız. 42 senenin sonrasında bu özlemini, tekrar oturabilme özlemini kavuşturmaya çalıştık hastamıza” dedi.

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