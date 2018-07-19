Hatay'da 64 yaşındaki Ali Zengin’in 42 yıllık oturma özlemi geçirdiği ameliyatla sona erdi.
YÜRÜYEMEME, OTURAMAMA SORUNUNDAN KURTULDU
İHA'nın haberine göre; 22 yaşındayken askerde geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağlık problemleri yaşayan Ali Zengin, Hatay'da özel bir hastanede geçirdiği operasyon sonucu, 42 yıldır yaşadığı rahat yürüyememe, hareket edememe ve oturamama sorunundan kurtuldu.
8 ay önce şehir dışındaki doktorların, ‘senin 2 ay sonra ayağın dondurulur, kasların zayıflamış, kemiklerin icabında ameliyat sırasında parçalanır’ diyerek kendisini geri gönderdiklerini belirten Zengin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Işık’a başvurup film ve kemik ölçümü istediğini anlattı.
"ŞU ANDA RAHATIM"
Zengin, "Tarık Hoca, ‘Olmayacak bir şey yoktur, ben sana bunları yaparım yalnız senin 42 yıl önceki protezlerin ve takılan pimlerin çıkarılması zor, eğer onları çıkaracak aletleri bulursak ben sana bunu yaparım dedi. Neticede buldu ve yaptı. Şu anda rahatım ve fizik tedavi görmekteyim. Kalçadan 1 ay önce, dizden 1 hafta önce ameliyat oldum. Şu anda 3 günlük fizik tedavi görüyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda fizik tedaviden sonra daha da iyi olacağımdan eminim” dedi.
42 YILDIR BÖYLE YAŞIYORDU
Opr. Dr. Tarık Işık ise Ali Zengin'in 42 sene boyunca, askerlik sırasında geçirdiği bir trafik kazasından dolayı diz ve kalçasındaki hareket kısıtlılığı yaşadığını belirerek, "Tam olarak oturamıyor ve dizini bükemiyordu, kalçasını bükemiyordu. Bundan dolayı birçok dış merkeze başvurmuşlar. Oralarda herhangi bir müdahale yapılmamış hastamıza. Bunun üzerine hastamız bize başvurdu ve biz kalçasındaki hareket kısıtlılığını, çürümüş kemikleri çıkararak hareket kısıtlılığının büyük bir ölçüde açılmasını sağladık. Dizinde de bayağı bir kireçlenme ve yapışıklıklar vardı, diz hareket kısıtlılığı mevcuttu. Dizindeki kireçli dokuları ve yapışıkları da açarak oraya diz protezi yerleştirdik. Şu an kalçasında ve dizinde protez mevcut ve fizik tedavi görmekte hastamız. 42 senenin sonrasında bu özlemini, tekrar oturabilme özlemini kavuşturmaya çalıştık hastamıza” dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.