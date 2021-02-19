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Haberlerİş-Yaşam435 milyon dolarlık dev seküritizasyon kredisi
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Denizbank'a tarihi seküritizasyon kredisi

DenizBank, 435 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi sağladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Kredinin en büyük dilimleri, 150 milyon dolarla Uluslararası Finans Kurumu ve 100 milyon dolarla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından sağlandı" dedi. EBRD Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink:"Türk lirası, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla en iyi performans gösteren para birimi. Bunun kısmi sebebi, yatırımcıların bunu öngörmüş olması ve bu da Türk ekonomisine olan güvenin çok büyük bir göstergesi" diye konuştu.

435 milyon dolarlık dev seküritizasyon kredisi

DenizBank, uluslarlarası piyasalandan ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, KOBİ'ler ve küçük çiftçilere kullandırılmak üzere 435 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi sağladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2014'ten beri ilk defa gerçekleştirdikleri 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle ekonomiye katkılarını güçlü şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Bu işlemin, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının da bir anlamda önünü açacağını ve bunların devamının da geleceğini öngörüyoruz." dedi. DenizBank'ın uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda, önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etmesine ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenlendi. Etkinliğe, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu Başkanı Vittorio di Bello, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, Credit Suisse Global Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Ürünleri Başkanı Lawrence Fletcher ve Emirates NBD Capital Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota'nın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

PİYASANIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Ateş, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine taze kaynak sağlamanın büyük önem taşıdığı bu dönemde, yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam etmekten gurur duyduklarını söyledi. 2019 sonundan bu yana aldıkları toptan fonlama miktarının 3,5 milyar doları geçtiğini belirten Ateş, "Ülkemiz için bu gerçekten çok önemli bir rakamdır. Fonlama stratejimiz hem vadeyi uzatmak hem de ürün ve yatırımcı çeşitliliği sağlamak olarak özetlenebilir" dedi. Ateş, Aralık 2019'da uluslararası piyasalardan toplanan 1,1 milyar dolar taleple o yıl içinde bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansmana imza attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: "Kısa süre önce de bu kaynağın önemli bir bölümünü yüzde 115 oranı ile yeniledik. İlave olarak yatırım ve kalkınma bankalarıyla 250 milyon dolar tutarında 6 yıla varan vadelerde anlaşmalar yaparak belediyeleri ve küçük işletmeleri, tarım ve enerji verimliliği alanlarını destekledik. Şimdi de 2014 yılında beri ilk defa gerçekleştirdiğimiz 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle ekonomimize katkımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bu işlemin yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının da bir anlamda önünü açacağını ve bunların devamının da geleceğini öngörüyoruz."

GİRİŞİMCİ VE KÜÇÜK ÇİFTÇİ KULLANACAK

Hakan Ateş, ağırlıklı 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadelerde dolar ve avro cinsinden sağlanan kaynağın, yatırımcı çeşitliliği ve maliyetiyle büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, işlemin ortalama fiyatının libor + yüzde 3,28 olduğunu söyledi. Seküritizasyon işleminin Amerika, Avrupa ve Asyalı yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını anlatan Ateş, yatırımcıları arasında uluslararası yatırım ve kalkınma bankaları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankaların yer aldığını ifade etti. Ateş, Credit Suisse ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde gerçekleşen işlemin yapılandırılmasında Credit Suisse'nin lider banka görevini üstlendiğini, işleme toplamda 13 yatırımcının katıldığını belirtti. Kredinin en büyük dilimlerinin, 150 milyon dolarla IFC ve 100 milyon dolarla EBRD tarafından sağlandığına değinen Ateş, şöyle devam etti: "Bu kaynaklar ile sürdürülebilirlik politikamız kapsamında çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara destek sağlamayı amaçlıyoruz. Ve biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma da ülkemizin olmaz olmaz hedefi ve gerçeği. Bu bağlamda kredinin büyük bölümünü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yeşil projelere, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilere ve küçük çiftçilerimize kullandıracağız.

BİR ÇOK AÇIDAN TARİHİ

EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink de toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu seküritizasyon işlemine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bu, birçok açıdan tarihi bir işlem. Öncelikle, Emirates NBD hissedarlığında DenizBank'ın seküritizasyon programına dönüşü niteliğinde. İkincisi, EBRD'nin kadın girişimcilere ve küçük ölçekli işletmelerin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık azaltma ve su tasarrufu gibi alanlardaki yeşil yatırımlarına yönelik yeni finansman sağlamasına imkan veriyor. Son olarak da AB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu ile güçlerini birleştiren EBRD ve DenizBank, bu kaynak ile daha büyük bir etki yaratma şansı yakalayacak" ifadelerini kullandı. Türk lirasının son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla en iyi performans gösteren para birimi olduğuna işaret eden Rigterink, "Bunun kısmi sebebi, yatırımcıların bunu öngörmüş olması ve bu da Türk ekonomisine olan güvenin çok büyük bir göstergesi" dedi.

IFC'NİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu Başkanı Bello ise DenizBank'a finansman sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Sağladığımız finansmanla özellikle bu zorlu dönemde, Türkiye'de tarımla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten, bir yandan işlerinin sürekliliğini sağlarken diğer yandan ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. DenizBank ile iş birliğimizi, bu vizyonla güçlendireceğimize inanıyorum. Ayrıca Türkiye'de finansmana erişimde zorluk yaşayan iş alanlarını ihtiyaç duydukları kaynaklarla buluşturmak üzere çalışmalarımız da devam edecek." Credit Suisse Global Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Ürünleri Başkanı Fletcher da "Credit Suisse olarak DenizBank’ı böyle kritik bir finansmanın koordinasyonu ve yapılandırılmasında desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu işlem, yatırımcıların DenizBank’a, üst yönetimine ve hissedarı Emirates NBD’nin desteğine duyduğu güvenin önemli bir göstergesidir." dedi. Emirates NBD Capital Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota ise koordinatör pozisyonunda bu işlemde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin, Türkiye’de bankalar için uzun dönemli dış kaynak sağlamak üzere her zaman değerli bir enstrüman olduğunu biliyoruz. DenizBank'ın son derece kapsamlı bir yatırımcı havuzundan sağladığı 435 milyon dolar kaynak, Bankanın güçlü yönetiminin ve kurumsal yatırımcılardan aldığı kuvvetli desteğin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

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