5'i birden kendini yere attı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da bir tekstil firması kurşun yağmuruna tutuldu. Camlar delik deşik oldu. Odadaki 5 kişi yere yatıp canını kurtardı ve o anları Show Haber'e anlatan iş yeri sahibi 20 yıllık dostum haraç kesmeye çalışıyor iddiasında bulundu.

Habertürk Giriş: 26.08.2025 - 19:57 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:57

