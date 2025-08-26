5'i birden kendini yere attı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da bir tekstil firması kurşun yağmuruna tutuldu. Camlar delik deşik oldu. Odadaki 5 kişi yere yatıp canını kurtardı ve o anları Show Haber'e anlatan iş yeri sahibi 20 yıllık dostum haraç kesmeye çalışıyor iddiasında bulundu.
Giriş: 26.08.2025 - 19:57 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:57
