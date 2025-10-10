Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        5'inci kattan düşen işçi öldü

        Malatya'da çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen duvar ustası 34 yaşındaki Adem Biroğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.10.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        5'inci kattan düşen işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ustası Adem Biroğlu, inşaatın 5’inci katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü.

        DHA'nın haberine göre diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Biroğlu, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Kış çaylarında toksin riski!
        Kış çaylarında toksin riski!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı