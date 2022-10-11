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Haberler Gündem Trafik 5 yıl içinde 2. kez drift attı, ehliyeti iptal oldu
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5 yıl içinde 2. kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal oldu

İstanbul'da drift atarken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşan kişi yakalandı. 5 yıl içinde ikinci defa drift attığı tespit edilen sürücünün ehliyeti daimî olarak iptal edildi. Sürücünün paylaştığı görüntülerde yoldan geçen bir yayanın ezilmemek için kaçtığı anlar da yer aldı

5 yıl içinde 2. kez drift attı, ehliyeti iptal oldu
5 yıl içinde 2. kez yakalandı, ehliyeti iptal oldu
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DHA

İstanbul'da, 5 yıl içinde 2. kez drift atan sürücünün ehliyeti daimî olarak iptal edildi.

Bağcılar ilçesi Halkalı Caddesi'nde otomobiliyle drift atan sürücü bu anları bir arkadaşının cep telefonuna kaydettirip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde B.Ö.'nün drift attığı sırada yoldan geçen bir yayanın ezilmemek için kaçtığı anlar da yer aldı.

TOPLAMDA 9 BİN 748 TL CEZA

Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracıyla birlikte yakalanan B.Ö. işlemleri için emniyete götürüldü. B.Ö.'ye "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125, "teknik değişiklik-standart dışı süspansiyon ve helezon yayı kesikliği" maddesinden 196, "film cam" maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 9 bin 748 lira para cezası kesildi.

EHLİYETE DAİMÎ OLARAK İPTAL

B.Ö.'nün 5 yıl içerisinde 2'nci kez drift attığı tespit edilince ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca B.Ö. hakkında "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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