'5 yılda 1 Sabancı daha yaratacağız' 0:00 / 0:00

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Sabancı Holding önümüzdeki 5 yılda 2 kat büyümeyi, ikinci bir Sabancı yaratmayı hedefliyor. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Sabancı Grubu Finans Grup Başkanı (CFO) ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ile düzenledikleri online toplantıda 2020 yılı finansal gerçekleşmeleri ve 2021’e ilişkin planları hakkında bilgi verdi. Alper ve Oran, Sabancı'nın enerjide önceliği dağıtım şebekesinde büyüme ve yenilenebilir enerji yatırımlarına vereceğini, sanayide ise ileri malzeme teknolojileri ve elektrikli araçlar gibi alanlarla ilgili fizibilite çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

KÂRINI YÜZDE 26 ARTIRDI

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, 2019 yılına göre net kârını yüzde 26 artıran Sabancı Holding'in 2020 yılı itibarıyla 4 milyar 768 milyon TL'lik kâra ulaştığını belirtti. Alper, ''Banka dışı kombine gelirlerde yüzde 17 gibi ciddi bir büyüme görülürken, 2019 yıl sonu itibarıyla 56 milyar 370 milyon TL olan banka dışı gelirler, 2020 yıl sonu itibarıyla 65 milyar 980 milyon TL’ye yükseldi. 2020 yılında topluluğun kombine satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 104 milyar TL oldu. Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı koşullarına rağmen; güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranlarımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık. Enerji iş kolumuzun ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Enerji şirketlerimiz, Topluluk olarak büyümemize de ciddi katkı sağladı. Sigorta şirketlerimiz bu dönemi oldukça başarılı geçirdi. Sanayide özellikle Brisa büyüme noktasında Topluluğumuza önemli katkı sundu. Yapı malzemeleri grubunda iç pazardaki hızlanma ve yurtdışı talep sayesinde büyümemize devam ettik. Bankacılık Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen, ekonomiye sağladığımız kredi desteğini 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardık.” dedi.

Gelirlerin yüzde 90'ına yakınının Türkiye'den elde edildiğini belirten Alper önümüzdeki dönemde daha fazla ihracat getirisi olan işlerde büyümek istediklerini söyledi. Alper, "Önemli büyüme akslarımız Kordsa, çimento ve Sabancı DX" dedi.

Sabancı Holding'in 2020 yılı net kârı yüzde 26.1 artışla 4.8 milyar TL oldu.

DİJİTALE 5 YILDA 5 MİLYAR TL YATIRIM

Sabancı Holding'in son 5 yıl içinde yaptığı dijital yatırımların, grubu Kovid-19 salgınının etkilerine karşı koruduğunu kaydeden Alper, grubun son 5 yılda 24 milyar TL yatırım yaptığını, bunun 5 milyar TL'sinin dijitale yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı. 2020’nin şubat ayından itibaren Acil Durum Komitesi kurarak, pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerini çok yakından takip ettiklerini anlatan Alper ''Daha ilk günden yönetim olarak aldığımız “Kimseyi geride bırakmama” kararı, çalışanlarımızın kafasındaki endişeleri ortadan kaldırdı ve herkesin günlük işleyişe odaklanmasını sağladı'' dedi.

'YENİ NORMALDE OYUN KURUCULUĞA ODAKLANACAĞIZ'

Bu yıl ‘yeni normal’de oyun kuruculuğa odaklanacaklarını aktaran Alper şöyle konuştu: ''Bu kapsamda Topluluk vaadimizi “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” olarak değiştirdik. Bu vaadimizi üç sac ayağı üzerine oturtuyoruz. Birincisi iş süreçlerimizi sürdürülebilir yaşam hedefiyle yöneteceğiz. İkincisi, yaptıklarımız dünyada öncü olacak. Üçüncüsü ise Türkiye ile dünyayı iki yönlü birleştireceğiz.”

YENİ EKONOMİNİN PAYI İKİ KATINA ÇIKACAK

Sabancı Topluluğu'nun 5 yıllık hedeflerini de paylaşan Alper, yeni ekonomi olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümeyi hedeflediklerini aktardı. Alper enerjide en büyük önceliklerinin dağıtım şebekesinde büyüme ve yenilenebilir enerji yatırımları olduğunu; sanayi iş kolunda ise Avrupa'da kompozit alanında büyümeyi ve yurtdışı gri çimento ağının genişletilmesini hedeflediklerini söyledi. Alper, "Sanayide yeni enerji araçları ve raylı sistemler önümüzdeki dönemde gözümüzü diktiğimiz büyüme alanları" dedi.

2020 yılında topluluğun kombine satışlarının 104 milyar TL olduğunu belirten Alper, orta vadede satışlarını TÜFE artı yüzde 8 büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. FAVÖK’te TÜFE artı yüzde 10 büyümeyi planladıklarını kaydeden Alper, döviz cinsi gelirleri, portföyün yüzde 30’unun üstüne çıkarmayı amaçladıklarını, net borç oranını da 2.2’den 2’nin altına indirmeyi planladıklarını kaydetti. Alper, “Önümüzdeki 5 yılda da topluluğumuzu 2 kat daha büyütmüş olacağız. 5 yılda 1 Sabancı daha yaratmış olacağız. Hali hazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ‘yeni ekonomi’nin Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Sabancı'nın 3 kıtada, 14 ülkede üretimi olan ve 60 binden fazla insana istihdam sağlayan bir topluluk olduğunu aktaran Alper topluluk olarak yaptıkları bağışların 32.3 milyon TL’ye ulaştığını vurguladı.

'UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ' DİYORUZ

Topluluk şirketleriyle ilgili detayları da paylaşan Alper ''Amerika’da 4 satın alma yaptık. Bugün aklınıza gelebilecek tüm uzay araçlarında Kordsa’nın ürettiği ürünler kullanılıyor. Yani uzay yarışında ‘biz de varız’ diyoruz. ABD’deki tesisimizde ürettiğimiz ürünler, yüksek sıcaklığa dayanıklı kompozitler; dünyada sadece bizde olan teknolojiler'' ifadesini kullandı. Kordsa'da hem inorganik fırsatlara, hem de organik olarak Avrupa'daki müşterile nasıl yakın olabileceklerine odaklandıklarını belirten Alper, "Şu an yürüyen süreçler var" dedi.

ÇİMSA İLE DÜNYA LİDERLİĞİ HEDEFİ

Çimsa'da yeni yapılanma ile global beyaz çimento pazarında liderliğe ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Alper şöyle konuştu: ''Çimento sektöründe ise İspanyol Bunol firmasını satın alma ve ABD’nin Teksas eyaletinde kurduğumuz tesis olmak üzere çok önemli iki stratejik adım attık. Şimdi Çimsa ile, global beyaz çimento pazarında bizi liderliğe ulaştıracak bir yapılanmaya gidiyoruz. Çimsa ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan yeni global şirketimizle birlikte, bu alandaki küresel varlığımızı pekiştireceğiz.''

Alper, PPF Group ortaklığıyla yeniden Türkiye ekonomisine kazandırdıkları TEMSA ile yeni mobilite çözümlerine odaklanacaklarını ve dünyada oyun kurucular arasında yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

'TOGG'UN LASTİKLERİ KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ '

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek otomobilin lastikleri konusunda da birlikte çalıştıklarını belirten Cenk Alper, "Şu anda bu sürecin içerisinde arkadaşlarımız. İhaleyi kazandılar mı kazanmadılar mı bilmiyorum ama birlikte çalışıyoruz. Çünkü her 2 grubumuz da hem Lassa hem Bridgestone lastikleri bir elektrikli arabaya hizmet edebilecek yetkinliktedir. Halihazırda Lassa ve Bridgestone teknolojilerimiz dünyadaki pek çok elektrikli araca bu lastikleri veriyor TOGG'u da bu konuda destekliyor olacağız." diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HASSASİYETLERİNİ ÖNPLANDA TUTACAĞIZ'

Sabancı Topluluğu, geçtiğimiz hafta 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Alper, “Sürdürülebilirlik, bizim gelecek ajandamızın en önemli konu başlıklarından biri. Uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik hassasiyetlerini ön planda tutarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

'GELECEĞİN İŞ MODELLERİNE UYUMU ÖLÇTÜK'

Alper esnek çalışma ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: ''İnsan Kaynakları alanında BCG ile çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Tüm şirketlerimizin 7 alan 42 alt başlıkta geleceğin iş modellerine uyumu ile ilgili olgunluğunu ölçtük. Esnek çalışma bu 7 kalemden sadece bir tanesi. Bu çalışmamızı kısa süre sonra duyuracağız. Biz esnek çalışmaya pandemiden önce başlamıştık.''

Alper, Sabancı Topluluğu'nun Türkiye ekonomisi için öngörüleri ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Yeni ekonomi yönetimimizi destekleme konusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bizi mutlu eden en önemli şeylerden bir tanesi hem Merkez Bankası ile hem yeni ekonomi yönetimi ile STK'lar ya da şirketler olarak iletişimimiz çok ciddi şekilde artmış durumda. Dolayısıyla ülkenin ekonomik dertlerini birlikte konuşup birlikte çözümler üretme noktasına geldik." Alper ayrıca önümüzdeki dönemde yüksek enflasyonla birlikte ekonominin bir miktar soğuyacağının görüldüğünü, ancak hala Türkiye'deki iç tüketimin ciddi oranda yüksek olduğunu söyledi.



'BÜYÜMEMİZ YURT İÇİNDEN'

Sabancı Holding CFO'su Barış Oran da büyümenin büyük ölçüde yerel ekonomiden kaynaklandığını söyledi. Oran ''Türkiye'deki talepteki büyüme yurt dışındaki özellikle gelişmiş ülkelerdeki talebe göre çok daha yüksek seyretti. Bu sene için de özellikle gelişmiş ülkelerde ABD ve Avrupa'daki talepteki artışın dengelenmesini ve orada hızlı büyüme bekliyoruz" dedi.

ENERJİSA ÜRETİM'İN HALKA ARZINI ORTAĞI İLE GÖRÜŞECEK

Sabancı Holding CFO'su Barış Oran Enerjisa Üretim'in halka arzı konusunda önceliğin şirketi temettü ödeyen bir şirket haline getirmek olduğunu, bundan sonra halka arzın gündeme alınabileceğini belirtti. Oran, Enerjisa Enerji Üretim’in halka arzını ortakları E.ON’un yönetimiyle görüşeceklerini söyledi.Oran ayrıca enerji iş kolunda rüzgar ve güneş santrallerine baktıklarını; bu alanda büyümeyi hızlandırmak istediklerini söyledi.