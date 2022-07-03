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500 bin TL'nin altında sadece o modeller kaldı!

Son 1 yıldır döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, otomobil fiyatlarına da etki etti. Çip krizi nedeniyle üretimlerin yeterli seviyede yapılamaması nedeniyle markalar tüketici talebine yetişemese bile, geçen yıl bu zamanlar C segment SUV ve D segment sedan otomobillerin alınabildiği fiyatlara, bugün ise anca B segment otomobiller alınabilir hale geldi. Öyle ki, gelinen noktada 500 bin TL'nin altında bir avuç otomobil kaldı. Otomobil pazarında 500 bin TL'nin altında alınabilecek modelleri sizin için derledik...

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  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Citroen Ami - 219.000 TL

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri Manuel Feel - 474.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 475.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 497.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 456.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 467.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 446.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 460.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 497.000 TL

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 428.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - 456.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 489.900 TL

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 396.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin - 443.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli - 374.900 TL 
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 390.500 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Sedan  1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 497.900 TL 

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - 428.900 TL 
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 461.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Panda 1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 454.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Fiat Panda 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 492.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Ford Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS 5 İleri Manuel Benzin - 481.700 TL

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai Bayon 1.4 MPI MT Jump Benzinli Manuel - 437.000 TL 
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai Bayon 1.4 MPI AT Style Benzinli Otomatik - 485.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai Bayon 1.4 MPI AT Elite Benzinli Otomatik - 497.500 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i10 1.0 MPI MT Jump Benzinli - 315.000 TL 
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i10 1.0 MPI AMT Jump Benzinli - 353.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i10 1.2 MPI AMT Style Benzinli - 365.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i10 1.2 MPI AMT Elite (Çift Renk) Benzinli - 382.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.4 MPI MT Jump Benzinli Manuel - 372.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.4 MPI AT Jump Benzinli Otomatik - 427.088 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.4 MPI AT Style Benzinli Otomatik - 436.500 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.4 MPI AT Style Plus Benzinli Otomatik - 462.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.4 MPI AT Style Plus Benzinli Otomatik - 462.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.4 MPI AT Elite Benzinli Otomatik - 478.000 TL 
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Style Benzinli Otomatik - 468.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel - 383.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 391.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 401.500 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 401.500 TL

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 396.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 476.900 TL 
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 478.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Kia Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 495.900 TL 

     
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance - 478.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Peugeot 208 Prime 1.2 Puretech 75hp MT - 456.500 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 391.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 466.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 486.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 398.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 492.900 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style - 450.000 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 459.462 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Skoda Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 494.962 TL
  • Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

    Toyota Yaris 1.0 Vision - 460.600 TL

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