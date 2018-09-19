Mevcut uygulamada, ortak sayısı 500’e ulaşan şirketlerin payları halka arz olunmuş kabul ediliyor. Yeni düzenlemeyle, üye sayısı 500 ve daha fazla olan kooperatiflerin yüzde 50 ve üzerinde payla ortak oldukları anonim ortaklıklar (AO) da bu kapsama alındı.



Kapsama giren AO'larla ilgili olarak; pay sahibi kooperatif veya kooperatif birliği aynı olmak koşuluyla, her bir AO için ayrı ayrı veya ortaklıkların tamamı bakımından yıllık en az 50 milyon TL net satış hasılatı yapmış olma şartı aranacak. Kapsam dahilindeki AO'lar, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilecek.



Tebliğ kapsamına giren AO'ların, şartların sağlandığının kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmaları gerekiyor. Bu şirketlerin paylarının işlem görmesi için borsaya başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama bugün itibariyle 30 gün sonra başlayacak.



Mevzuata göre, ortak sayısı 500’ü aştığı için halka arz olunmuş sayılan şirketlerin özel durumlarını kamuya açıklama yükümlülüğü bulunuyor. Bu şirketlerin bağış yapması, kâr payı dağıtım esasları, finansal tablo ve yıllık raporlarının hazırlanması ayrı kurallara tabi tutuluyor. Örtülü kazanç aktarmaları da yasaklanıyor.

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