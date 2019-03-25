Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Ağrı mitinginde açıkladığı üzere, Amerikalı spor malzemeleri üreticisi Nike, Ağrı'da fabrika kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda fabrikada 5 bin kişiye istihdam sağlanacağının açıklanması sonrası ise gözler Amerikalı üreticinin küresel üretim adreslerine çevrildi.

196 yılından bu yana faaliyette olan Nike, ürünlerini 41 ülkede 527 fabrikada üretiyor. Bu tesislerde çalışan sayısı ise 1 milyon 69 bin 674 kişi olarak açıklanıyor. Bu noktada, spor ayakkabı, spor giysi ve spor aksesuarları ile tanınan Amerikalı şirketin ürünlerinin üçüncü parti fabrikalarda üretildiğini belirtmekte fayda var.

Zira, dünya çapında kendine ait fabrikası bulunmayan Nike'in ürünleri, aralarında Türkiye'nin de olduğu ABD, Çin, Mısır, İtalya, İngiltere, Malezya, Almanya, Japonya, Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerde üretiliyor. Firmaya hammade sağlayan fabrika sayısı da 77 olarak açıklanırken, bu fabrikaların da 11 ülkede yer aldığı kaydediliyor.

EN ÇOK TESİS ÇİN'DE, EN ÇOK ÇALIŞAN VİETNAM'DA

Nike ürünlerinin üretiminin en yoğun gerçekleştiği ülkenin 116 tesis ile Çin olduğu açıklanıyor. 152.8 bin kişinin Nike üretimi gerçekleştirdiği Çin'i, 99 fabrika ve yaklaşık 458 bin çalışan ile Vietnam izliyor.

ABD ise 41 fabrika ile Nike'a üretim yapan tesis sayısı anlamında üçüncü sırada bulunuyor. Fakat, bu ülkedeki tesislerde çalışan sayısının 5 bin 723 olduğu göz önüne alındığında, Nike'ın dolaylı da olsa istihdam sağladığı kişi sayısı bakımından ABD listenin alt sıralarında bulunuyor. Söz konusu alanda liderliği ise Vietnam elinde tutuyor.

TÜRKİYE'DE 3 FABRİKADA ÜRETİM SÜRÜYOR

Nike'in Türkiye'de de hali hazırda çalıştığı 3 tesis bulunuyor. Bu fabrikalarda 3 bin 241 kişinin çalıştığı açıklanırken, çalışanların yüzde 48'inin kadın ve ortalama çalışan yaşının da 38 olduğu bilgileri paylaşılıyor.

Türkiye'de üretilen Nike ürünlerine bakıldığında ise, 2 fabrikada kıyafet ve bir fabrikada da ekipman üretimi yapıldığı aktarılıyor. Buna göre Türkiye'de Nike'in ayakkabı üretime gerçekleşmiyor. Yeni açılacak Ağrı tesisinde ise Nike'in hangi ürünlerinin üretileceği henüz açıklanmış değil.