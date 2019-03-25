"Ağrı'ya 12 katrilyonluk yatırım yaptık" diyen Erdoğan şehre 52 tesis kazandırdıklarını ve 16 kilometrelik bölünmüş yola 363 km bölünmüş yol ilave ettiklerini söyledi. Ağrı'yı tekstil merkezi haline getireceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tekstilcilerimizi gözden çıkarmak bir yana çeşitli teşviklerle destekleyeceğiz. Nike buraya geliyor. Fabrikayı kuruyor. 5 bin kişilik bir istihdam sağlayacak. Bu uluslararası bir marka..." diye konuştu.