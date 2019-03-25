Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağrı'da önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Vefaya hasret çektiniz. Hep milletimizin acısına ortak oldunuz. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir. Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce şehri birlikte geleceğe hazırlayalım. 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu şehir terör gölgesinde çok şeyini kaybetti. Ağrı'nın çok daha ileride olması gerekiyor. Bunun için Ağrı'nın vizyonuna uygun bir belediye başkanı adayı ile çıktık. Açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Ağrı'yı kayyumla nasıl güzel bir yere getirdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağız.

Belediye başkanını seçeceksin. Ondan sonra da burada çalışmayıp çekip Ankara'ya gideceksin. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna haksızlık olur. Demokrasi bu değil. Halkına hizmet bu değil. Halkını seven halkıyla birlikte yaşar.

AĞRI'YA 12 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK

Sadece Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Sen Ağrı'ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Bütün yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Ağrı'ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Bugün 12 bin öğrenciye sahip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni kente kazandırdık. Millet bahçesi açılışa hazır hale geldi. İhtiyaç sahiplerine toplam 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Şehrimize 52 tesis kazandırdık. 16 km bölünmüş yol vardı 363 km bölünmüş yol ilave ettik.

BUNLARIN DERDİ HUZURU KAÇIRMAK

Yol medeniyettir. Su medeniyettir. Bundan ne CHP anlar, ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar. Bundan başka bir şey yok. Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı'nı hizmete aldık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar. Biz bunların hiçbirini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Bunlar benim milletimizin refahına huzuruna düşman. Birlik beraberlik istemiyorlar. Ağrı'ya 2 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz.