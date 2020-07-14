6 Sigma nedir?

Altı Sigma nedir, Altı Sigma ne işe yarar gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Altı Sigma Nedir?

Ülkenin ekonomik şartları yüzünden şirketler giderek zarar etmeye başlamıştır. Bu yüzden şirketler günümüz koşullarında maliyetlerini en aza indirmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Bunu yaparken de aynı zamanda müşterilerine sundukları ürünlerin kalitesini de korumak zorunda kalmışlardır. İşte bu noktada altı Sigma devreye girmektedir.

Altı Sigma müşteri odaklı bir yöntem arayışıdır ve müşterilerin temel olarak ihtiyaçlarına karşı kulak vermeyi ve sorunun çözümü için başlangıç saymaktadır. İyileştirme olarak yapılan süreçlerin yardım ile şirket içinde mevcut süreçlerin baştan gözden geçirilmesini ve hatta sorgulanmasını yardım ederek kültür değişimine yol açmaktadır.

1980'li yıllarda olan ve 2000'li yıllardan şimdiye kadarki dönemde geliştirilmiş olan önemli yöntemler arasında altı Sigma müşteriye odaklanarak sıfır hatayı hedefleyen bir yaklaşım türüdür. Altı Sigma doğru olarak uygulandığı zaman çok önemli kazançlar elde edebilir. Altı Sigma yaklaşımı 1000000 üretimde sadece 3/4 lük hatayı olarak tanımıştır ve kuruluşların iddialı bir hedefi yakalamalarında yardımcı olmuştur.