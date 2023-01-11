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6 yaşındaki Kader, biyonik kulakla duydu

İzmir'e yerleşen Suriye uyruklu çiftin doğuştan işitme engelli kızları Kader Shawı'nın (6) sağ kulağına, koklear implant (biyonik kulak) takıldı. Anne Rende Elşavo (36), "Çok sevindim. Sesleri ilk kez duyduğunu söylemesi, beni çok mutlu etti" dedi

6 yaşındaki Kader, biyonik kulakla duydu
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DHA

Suriye'nin Halep bölgesinden Türkiye'ye gelip, İzmir'e yerleşen Ali Shawı (38) ile eşi Rende Elşavo'nun 3 çocuğundan Kader, 2016 yılında doğdu. İşitme engelli olarak dünyaya gelen Kader, duyabilmesi için ailesi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kader'e Doç. Dr. Gül Caner Mercan ile ekibi, koklear implant ameliyatı yaptı. Operasyon sonrası Kader, etrafındaki sesleri ilk kez duydu. Kader'in tedavi masrafları ise Türk Kızılay ile Dünya Doktorları tarafından karşılandı.

Anne Rende Elşavo, "Çok sevindim. Sesleri ilk kez duyduğunu söylemesi, çok mutlu etti. Tüm doktorlara ve vesile olanlara teşekkür ederim. Hayalim, normal insanlar gibi hayatına devam etmesi; diğer çocuklardan geri kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

"ÇOĞU SESİ DUYAMIYORDU"

Baba Ali Shawı ise "Herkesten Allah razı olsun. Çok memnun olduk" dedi.

Doç. Dr. Gül Caner Mercan ise "Kader'de ileri derece işitme kaybı bulunuyordu. Kullandığı işitme cihazıyla çok az ses duyabiliyordu. Ancak çoğu sesi duyamıyor, anlayamıyordu. Bu yüzden konuşmasını da kısmen geliştirdi.

İç kulakta bir eksikliği bulunuyordu. İşitme cihazı sadece sesi yükselterek kulağa verir. İç kulakta ne kadar hücre varsa, ancak onu arttırarak beyne ses gönderir. Ama koklear implant yerleştirdiğimiz zaman iç kulakta çalışmayan o hücreleri baypas ederek doğrudan işitme sinirini uyardığı için tam bir işitme sağlayabiliyoruz. Çalışmayan kulağı baypas edip, doğrudan işitme sinirine ve üst merkezlerin uyarılmasına yardımcı oluyor.

Şu an için tek kulağına koklear implant gerçekleştirdik. Finansman sağlanırsa, sol kulağa da takacağız. Konuşma güçlüğünü de yenebilmesi için yoğun bir terapiyle normale dönecektir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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