İrlandalı ucuz hava yolu şirketi Ryanair gelecek hafta kabin ekibinin yapacağı grev nedeniyle 600 uçuşunu iptal etti. Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre iptal edilen uçuşlardan 50 bin yolcu etkilenecek. Özellikle Belçika, Portekiz ve İspanya kalkış ve inişli uçuşlar iptallerden etkilenecek.
Ryanair kabin ekibinin grev nedeni arasında maaşların ve hastalık ödeneğinin arttırılması geliyor. Şirket, açıklamasında uçuş görevlilerine yıllık 40 bin euro tavandan ödeme yapıldığını ve gayrı meşru grevin ailelerin tatil planlarını mahvetmekten başka bir işe yaramadığını vurguladı.
Yolcu sayısına göre Avrupa'nın en büyük hava yolu taşımacısı olan Ryanair grevden etkilenecek yolculara bilgilendirme yapıldığını ve yeniden rezervasyon hakkı tanındığını belirtirken hava yolu şirketinin İrlandalı pilotları da yarın ve gelecek salı grev planlıyor.
600 uçuşun iptal edilmesine neden olan grev, 1984 yılından bu yana faaliyette olan Ryanair'in tarihindeki en büyük iş bırakma eylemi.
İş bırakan pilotlar, maaş artışının yanı sıra terfi ve transferlerde de şeffaflık istiyor. Kabin görevlileri ise görev esnasında içtikleri içeceklere dahi ödeme yapmış olmaktan şikayetçi. Ayrıca personel, hasta olmaları durumunda da semptomları hakkında yazılı bilgi vermek için öncelikle işe gelmek zorunda olduklarından yakınıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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