Jeff Bezos, iki gün önce sosyal medyadan yapılan açıklamayla göz önüne çıkarmadığı Mackenzie Bezos ile olan 25 yıllık evliliğini sonlandıracaklarını duyurdu.
Princeton Üniversitesi'nde edebiyat okuyan Mackenzie Bezos yazarlığının yanı sıra baba mesleği olan finansla da biliniyor. Birlikte çalıştıkları bir hedge fon şirketinde tanışan ikili, Amazon kurulmadan önce evlenmişti. Bezos çifti boşanmayı şu şekilde duyurmuştu.
"Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnetarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız."
4 çocuğu ve milyarlarca dolar servete sahip olan çiftin 25 yıllık evliliği neden bitirdiği ise tartışmalara konu oldu. İddialara göre boşanmanın nedeni Jeff Bezos'un eşini bir başka kadınla aldatması.
Jeff Bezos’un 8 ay boyunca eşini 49 yaşındaki Emmy ödüllü televizyoncu, aktrist ve girişimci olan Meksika asıllı Lauren Sanchez ile aşk yaşadığı belirtiliyor.
Lauren Sanchez başta People dergisi olmak üzere daha önce pek çok medya organının en güzel kadınlar listesine girmişti.
Öte yandan, Lauren Sanchez medya dünyasındaki tanınırlığının yanı sıra, 2012 yılında Matt Damon ve Ben Affleck gibi pek çok ünlü Hollywood yıldızının menajerliğini de üstlenen Patrick Whitesell ile evli.
Çiftin 2 çocuğu bulunurken Bezos ile çıkan aşk iddialarına ilişkin çift tarafından bir açıklama yapılmadı. Üçlü son olarak Golden Globe ödüllerinde bir araya gelmişti. Patrick Whitesell'in (solda) Bezos ile yakın arkadaş olduğu da biliniyor.
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez arasındaki ilişkiyle ilgili bir başka iddia da Mackenzie'nin bu aşktan uzun bir süredir haberdar olduğu.
İngiliz Daily Mail, Jeff Bezos’un eşinin 8 ay önce ilişkiyi öğrendiğini ve basına yansımaması durumunda bu ilişkiye onay vereceğini iddia etmişti.
Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos çiftinin boşanmasıyla birlikte 136 milyar doları aşan servetin nasıl bölüşüleceği de merak konusu. New York'taki Rower LLC hukuk şirketinden Karin Lundell, ayrı bir düzenleme yapılmadığı taktirde servetin eşit olarak bölüşülmesinin hemen hemen kesin olduğunu söyledi zira ikili Amazon kurulmadan önce evlenmişti.
MacKenzie Bezos, Jeff Bezos'un servetinin yarısını aldığı takdirde kozmetik devi L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers'i geçerek 68,5 milyar dolarla dünyanın en zengin kadını haline gelecek ile dünyanın en zengin 10 kişisinden biri olacak. Peki dünyanın en pahalı boşanmaları hangileri?
Alec Wildenstein and Jocelyn Wildenstein - 5.7 milyar dolar
1999 yılında Amerikalı iş insanı ve sanat tüccarı Alec Wildenstein 21 yıllık eşi Jocelyn ile ayrılmıştı. Mahkeme Jocelyn'e 2.5 milyar dolar ve 13 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar ödenmesine karar vermişti.
Toplamı 3.8 milyar dolar olan boşanmanın enflasyon etkisi de hesaplandığında tutarı 5.7 milyar dolara çıkıyor.
Dmitry Rybolovlev and Elena Rybolovleva - 5.08 milyar dolar
Rus oligark Dmitry Rybolovlev, 17 yıllık eşinden boşanmasının karşılığı olarak servetinin yarısını Elena'ya vermişti.
Gübre işinden zengin olan ve sonrasında Monaco kulübünü satın alarak adını duyuran Rybolovlev'in ödediği para 4.8 milyar olmuştu. Bu rakam, enflasyon etkisiyle bugün 5.08 milyar dolar değerinde
Adnan Kaşıkçı ve Süreya Kaşıkçı - 4.44 milyar dolar
Suudi silah tüccarı Adnan Kaşıkçı 1961 yılında 20 yaşındaki İngiliz Sandra Daly ile evlenmişti. Genç kadın İslam dinini seçerek ismini de Süreya olarak değiştirmişti.
17 malikanesi, 3 uçağı ve 3 yatıyla o dönem Time dergisine de konu olan çift 1974 yılında boşandı. Mahkeme Süreya'ya 874 milyon dolar ödenmesine karar verdi. Paranın bugünkü değeri ise 4.5 milyar dolara yakın.
Rupert Murdoch ve Anna Torv - 2.55 milyar dolar
Medya devi Rupert Murdoch ve gazeteci Maria Torv 31 yıl evli kaldıktan sonra 1999 yılında boşandı. Fringe dizisinden tanıdığımız Olivia Torv ile birlikte çiftin 3 çocuğu vardı.
Milyonlarca dolar boşanma tazminatı ödeyen Murdoch tam 17 gün sonra Wendi Deng ile bir evlilik daha yaptı. Dönemin parasıyla 1.7 milyar dolar alan Maria da 6 ay sonra yeniden evlendi.
Bernie Ecclestone ve Slavica Radić - 1.4 milyar dolar
3 kez evlenen Britanyalı milyarder Bernie Ecclestone'un en ses getiren evliliği Armani modeli olan Hırvat Slavica ile yaptığıydı.
23 yıl evli kalan çift 2009 yılında boşandı. Formula 1'in patronu boşanmak için eşine 1 - 1.5 milyar dolar arası bir bedel ödedi.
Steve ve Elaine Wynn - 1.2 milyar dolar
Kumarhane ve gayrimenkul zengini Steve Wynn eşi Elaine ile bir değil iki kez boşandı. İlk evlilikleri 1963 ve 1986 arası sürdü. 1991 yılında bir daha evlenen çift 2010'da yine boşandı.
Adı bir dönem cinsel taciz iddialarıyla anılan Steve Wynn eski eşi Elain'e 1 milyar dolar ödedi. Enflasyon etkisiyle paranın bugünkü değeri ise 1.2 milyar
Harold Hamm ve Sue Ann Arnall - 1.1 milyar dolar
Petrol zengini Harold Hamm, 24 yıllık eşi Sue Ann'den 2012 yılında boşandı. Mahkeme 975 milyon dolar tazminata hükmetti ancak daha fazlasını isteyen Sue Ann Arnhall o davayı kaybetti. Arnhall parasını 2015 yılında aldı, şu andaki değeri enflasyon çarpanıyla 1.1 milyar dolar.
Craig McCaw ve Wendy McCaw - 720 milyon dolar
Telekomünikasyon işiyle uğraşan Craig McCaw ve gazeteci eşi Wendy 21 yıllık evliliklerini, 1997 yılında 460 milyon dolarlık bir imzayla bitirdi. Bu paranın günümüzdeki değeri 720 milyon dolar
Mel Gibson ve Robyn Moore - 550 milyon dolar
Hollywood tarihinin en pahalı boşanması olarak bilinen oyuncu Mel Gibson ve Robyn Moore arasındaki 26 yıllık evlilik 2006'da bitti. Gibson, servetinin yarısı olan 425 milyon doları Robyn Moore'a verdi. 13 yıl sonra enflasyon etkisiyle bu paranın değeri 500 milyon dolardan fazla
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