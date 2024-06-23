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        Haberler Gündem 3. Sayfa 70 yaşındaki adam karısını öldürdü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 70 yaşındaki adam 68 yaşındaki karısını öldürdü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, 68 yaşındaki karısını tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:51 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:51
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        70 yaşındaki adam karısını öldürdü
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        Gaziantep'teki olay, saat 15.00 sıralarında Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki M.E. Mercandağı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı karısı Fatma Mercandağı'na (68) köy taziye evi yakınında tüfekle ateş etti.

        Yaşlı kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Katil zanlısı M.E. Mercandağı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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