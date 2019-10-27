Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kürkler, taklit kürk ve bunların mamullerine ilişkin ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ağustos ayı itibarıyla ihracat tutarı 99 milyon 746 bin 371 dolar olarak kayıtlara geçerken, 80 farklı ülkeye kürk satıldı.

Sektör ihracatının zirvesinde 16 milyon 780 bin dolarla Güney Kore yer aldı, bu ülkeye yapılan satış toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

Güney Kore'yi 13 milyon 724 bin dolarla Rusya, 12 milyon 992 bin dolarla İtalya izlerken, Fransa ve ABD ön plana çıkan diğer ülkeler oldu.

İTHALAT AZALDI

Öte yandan ocak-ağustos döneminde sektör ithalatı da 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak, 30 milyon 468 bin 698 dolara geriledi.

En fazla ithalat yapılan ülke 7 milyon 823 bin dolarla Finlandiya olurken, bu ülkeyi 4 milyon 168 bin dolarla Danimarka, 3 milyon 835 bin dolarla İspanya takip etti.

TÜİK verilerine göre, ocak-ağustos döneminde en fazla kürkler, taklit kürkler ve bunların mamulleri ihracatı yapılan (dolar) 15 ülke şöyle: