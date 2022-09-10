8 bin 200 yıl önce kullanılan objeler, seramiğe yansıtıldı 0:00 / 0:00

AA

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan çalışmada, Aşağıpınar arkeolojik kazılarında ortaya çıkarılan, yaklaşık 8 bin 200 yıl önce insanların köy yaşamı ve tarımsal faaliyetlerde kullandığı objeler, seramiğe yansıtıldı.

AA'nın haberine göre bu çalışmaların yer aldığı "Tarihe Kazınmış İzler" sergisi, 14. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında açıldı.

Ali Rıza Efendi Evi'ndeki serginin açılışını Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş gerçekleştirdi.

Özefsun, Aşağıpınar'ı dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri gün yüzüne çıkaran ve geleceğe aktarmakla sorumlu kurumlar olduğunu belirten Özefsun, her yıl belirledikleri temalar üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Aşağıpınar höyüğü ile ilgili 2 yıldır çalıştıklarını anlatan Özefsun, "Bugün burada bin 500 yıllık kesintisiz bir tarım toplumunun yaşadığı bir medeniyetin anlatılması için buradayız. Kazılarda çıkan eserleri inceleyerek oradaki motifleri modernize edip çeşitli objelere yansıttık. Bunlar arasında dekoratif, mutfak ve giyim ürünleri gibi objeler de var" diye konuştu.

Özefsun, Aşağıpınar'daki medeniyeti dünyaya duyurmak istediklerini aktararak, "Göbeklitepe'den Avrupa'ya geçen medeniyet, Kırklareli'nden geçmiştir. Bu sebeple buradaki sergi gerçekten çok anlamlı. Aşağıpınar'ın duyurulması için bir damla da olsa bir emektir. Bugüne kadar Aşağıpınar ile ilgili en az 300 eser yaptık. Yaptığımız eserlerin patentlerini de alıyoruz" dedi.

Sergi, yarın sona erecek.