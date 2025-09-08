8 Eylül 2025 Pazartesi Instagram, Youtube, X, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?
7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesiye bağlayan gece saatlerinde birçok kullanıcı Instagram, Youtube, X, Facebook ve Whatsapp platformlarında erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Kullanıcılar, geç giden mesajlar veya yenilenmeyen ana sayfa akışı gibi sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, 8 Eylül 2025 Pazartesi sosyal medyab platformları çöktü mü, son durum nedir?
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR
8 Eylül Pazartesi Türkiye'de kullanıcılar Instagram, X, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya platfomlarında ana sayfa akışının yenilenmediğini görüyor.
KONU HAKKINDA AÇIKLAMA VAR MI?
Yaşanan erişim problemine dair sosyal medya platformlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorununun kaynağı henüz bilinmiyor.