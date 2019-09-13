\u0130T\u00dc ARI Teknokent liderli\u011finde, \u0130stanbul Kalk\u0131nma Ajans\u0131\u2019n\u0131n (\u0130STKA) deste\u011fiyle y\u00fcr\u00fct\u00fclen Innogate Uluslararas\u0131 H\u0131zland\u0131rma Program\u0131, teknoloji firmalar\u0131n\u0131 ihracata y\u00f6nlendirme amac\u0131yla ABD de g\u00f6t\u00fcrece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. 2014 y\u0131l\u0131ndan beri 65 \u015firketi ABD pazar\u0131na entegre eden program\u0131n yeni d\u00f6neminde yer alan ArkSigner, B2Metric AI, Compocket, Gobito, Invidyo, MTX Commodities, Otokod ve Woopy nin, bu kapsamda Eyl\u00fcl ay\u0131 s\u00fcrecince San Francisco ve New York\u2019ta potansiyel m\u00fc\u015fteri, i\u015f ortaklar\u0131 ve yat\u0131r\u0131mc\u0131larla bir araya gelece\u011fi bildirildi. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, firmalar program\u0131n T\u00fcrkiye s\u00fcrecinde ABD\u2019den gelen mentorlardan 8 hafta boyunca, i\u015f modeli kanvas\u0131, pazar analizi, de\u011fer \u00f6nerisi, m\u00fc\u015fteri b\u00f6l\u00fcmleme, pazarlama ve sat\u0131\u015f stratejileri, b\u00fcy\u00fcme ve \u00f6l\u00e7eklenme konular\u0131nda dan\u0131\u015fmanl\u0131k ald\u0131. Firmalar, program\u0131n ABD s\u00fcrecinde ise bir haftas\u0131 San Francisco, iki haftas\u0131 New York olmak \u00fczere 3 hafta boyunca potansiyel ba\u011flant\u0131lar\u0131na ula\u015facaklar\u0131n\u0131 kaydetti.\u00a0 \u0130hracat ile \u00f6l\u00e7eklerini b\u00fcy\u00fctmeye haz\u0131rlanan firmalar\u0131n, program kapsam\u0131nda sekt\u00f6rlerine \u00f6zel atanan uzmanlardan birebir sat\u0131\u015f\/pazar ko\u00e7lu\u011fu hizmeti alaca\u011f\u0131, firma sahipleriyle i\u015f geli\u015ftirme toplant\u0131lar\u0131 yaparak pazara giri\u015f s\u00fcrelerini k\u0131saltacaklar\u0131 bildirildi. Programa kat\u0131lan firmalar\u0131n ayr\u0131ca Innogate\u2019in ABD\u2019deki ofis ve ba\u011flant\u0131lar\u0131ndan program sonras\u0131nda da yararlanabilece\u011fi bilgisi verildi