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Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın liderlerin deneyim ve bilgilerini paylaşacağı Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliğini düzenliyor.

165 AYRI ETKİNLİK

Dünyada kadın liderliğini desteklemek üzere kurulan Vital Voices Derneği’nin global bir projesi olan Kadın Mentörlük Yürüyüşü, Türkiye’de ilk kez SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Kadın Mentörlük Yürüyüşü kapsamında 8 Mart 2020’de dünyanın 80 farklı ülkesinde 165 ayrı etkinlik organize edilirken; İstanbul’daki etkinliğin en geniş katılımlı etkinlik olması bekleniyor.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliği kapsamında; yaşamda mücadele sonucunda bir varoluş sergilemiş “deneyimli kadın liderler (mentör)” ile mücadelenin ilk sürecini başarıyla geçmiş ama önünde gidilecek uzun bir yolu olan “gelişme sürecindeki kadın liderler (mentee)”, Nişantaşı Sanat Parkı’nda bir araya gelecek ve yürürken deneyimlerini paylaşacak. Mentör ve Menti olmak isteyen liderler web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular sonucunda seçilecek.