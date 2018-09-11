Sur Yapı
Emlak
Haberler > Ekonomi > Emlak

8 milyar TL yatırımla bir şehir kuruluyor

Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nde bir ve ikinci etapların inşaatı hızla devam ediyor. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi 24 saat aralıksız çalışıyor. Projenin ilk etabında yer alan 93 bloktan oluşan 6417 konutun 2019’da teslim edilmesi planlanıyor. Sur Yapı Antalya Projesi’nde bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın %50 lik kısmı tamamlandı. Kaba inşaatın Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

11.09.2018 - 15:23 | Güncelleme:

Sur Yapı, Antalya’da 93 bloktan ve 6417 daireden oluşan ilk etabın imalatını 24 saat aralıksız şekilde sürdürüyor.  

Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, Antalya’da hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin inşasına hızla devam ediyor. 8 milyar TL yatırımla 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kuruluyor.

450 bin metrekare imalat yapıldı

Projede inşaat faaliyetleri 24 saat aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 93 blokta 6417 konutta 450 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. İlk etapta yer alan konutların zamanında teslimi için hızla çalışılıyor. İlk etapta yer alan 6417 konutun 2019’da teslim edilmesi planlanıyor. İlk etabın yüzde 50’lik kaba inşaatı tamamlandı. Eylül sonuna kadar %100 ünün tamamlanması hedefleniyor.

23 kule vinç aynı anda çalışıyor

Hafriyat sırasında 27 bin kamyon seferi yapılırken ilk etapta hafriyatın yüzde 100’lük kısmı tamamlandı. 23 kule vincin aynı anda çalıştığı projede birçok bloğun duvar örülme işlemleri başladı. Birinci etapta bulunan 93 bloktaki binalar aynı anda yükseliyor. Ayrıca bazı bloklarda doğrama ve cephe çalışmalarına başlandı.

İkinci etaba da start verildi

İkinci etabın çalışmaları da ayrıca başladı. İkinci etabın hafriyat çalışmaları sürüyor. Sur Yapı Antalya Projesi’nin Turkuaz etabından 60 ay ve 0,98 vade ile 2.200 TL’den başlayan taksitlerle evlerini alabiliyor. Yakın zaman içinde lansmanı yapılması beklenen projede lansman öncesi son fırsatlar yaşanıyor.

Antalya’nın İstiklal’i Sur Cadde olacak

Aynı kampanya şartlarıyla isteyenler ofis ya da dükkanlarını Sur Cadde’den alabiliyor. Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılacak olan Sur Cadde projesi ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni İstiklal Caddesi havası yansıtılmış olacak.

58 farklı ile satış yapıldı

Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ayfon, Burdur ve Konya olmak üzere Türkiye’nin 58 farklı iline dağılan bir skalada satış gerçekleştirildi. Bugüne kadar 1800 bağımsız bölümün satıldığı projeye sadece ülke içinden değil dünyanın pek çok farklı ülkesinden de ilgi gösteriliyor.

Yabancı ülke vatandaşlarına çok sayıda satış yapıldı

Yurtdışından da yüzlerce kişi Antalya projesine yatırım yaptı. Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil birçok yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talep geldi.

Dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım yaptı

Dünya üzerindeki Türk vatandaşları da projeden çok sayıda satın alma gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi ülkeler ilk başlarda geldi. Proje hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı ilgi görüyor.

Antalya bir dünya markası

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konuyla ilgili “ 6 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatın yüzde 50’sini tamamladık. 450 bin metrekarenin üzerinde inşaat imalatı yaptık. Bir kıyas yapacak olursak İstanbul’da orta ölçekli 9 konut projesinin inşaatını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız anlamına gelir, bu çok iyi bir performans. Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşa ediyoruz. İçerisinde 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar, müzeler var. Büyük kent parkıyla beraber ciddi bir şehir inşa etmiş oluyoruz. 8 yılda, 8 milyar TL’lik büyük bir ekonomik aktivite olacak. Bunun büyük bir kısmını da Antalyalı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Aralık ayında satışa başladığımızda Türkiye’nin her tarafından hatta dünyadan çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Yaptığımız iş çok iyi anlaşıldı. Antalya’nın bir dünya markası olduğunu hep beraber bir kez daha görmüş olduk” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.